【釘牌教師】共6名教師涉反修例風波被釘牌　教育局過去3年接344宗相關投訢

▲ 教育局指，共有6名教師因涉2019年反修例風波而被「釘牌」。（資料圖片）

教育局昨日（13日）回覆立法會議員查詢時表示，過去3年共接獲344宗與2019年反修例事件有關，教師涉違反專業操守的投訴，共有6名教師因而被「釘牌」，其中3人因被判處監禁而被取消教師註冊。

根據教育局昨日答覆立法會的文件，由2019年1月至2021年12月，共接獲344宗與2019年社會動亂相關的教師投訴，當中311宗已完成調查，不成立個案有122宗、成立個案佔6成，有189宗；其中6人因而按《教育條例》取消教師的註冊資格，較當局去年4月的公布增2人。教育局披露，釘牌的6人中，其中3人因參與社會動亂而被判處監禁而被取消教師註冊。另外，50人獲發譴責信、59人獲書面警告、50人獲書面勸喻等跟進行動。

教育局指出，過去3年共接獲445宗有關教師涉嫌違反專業操守的投訴，當中392宗完成調查，近6成個案投訴成立，佔235宗，共有7名教師被取消資格。2019年1月至2021年12月期間，接獲的投訴數字表列如下：

教師涉違反專業操守投訴 與2019年社會事件相關投訴 接獲投訴數目 445 344 完成調查數目 392 311 不成立的個案數目 157 122 成立的個案數目 235 189 跟進行動 按《教育條例》取消教師的註 冊資格 7 6 譴責信 50 50 書面警告 71 59 書面勸喻 45 39 口頭提示 37 37 因並非檢定／准用教員等原因 無需跟進 6 2

資料來源：教育局提交立法會文件

成立28年、即將於今年5月告終的教育人員專業操守議會，在2019年1月至2021年12月期間則接獲85宗教師專業失當的投訴，當中65宗已完成處理，包括1宗被裁定不成立、28宗不立案、 2宗不受 理 、 29宗不跟進、5宗被撤銷 ； 完成處理個案中，2宗與2019年社會動亂相關，當中1宗被議會裁定不立案，另1宗投訴被撤銷。

教育局強調，十分重視教師的專業操守，任何人士的教師註冊一經被取消，便不能在學校任教，亦不能進入學校，嚴重失德的教師，會堅守「終身停牌」的做法。

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記者：黃悅晴