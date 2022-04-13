  • 26°C
香港時間 : 2022413日 (週三) 21:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【釘牌教師】共6名教師涉反修例風波被釘牌　教育局過去3年接344宗相關投訢

社會 19:54 2022/04/13

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

教育局指，共有6名教師因涉2019年反修例風波而被「釘牌」。（資料圖片）

教育局昨日（13日）回覆立法會議員查詢時表示，過去3年共接獲344宗與2019年反修例事件有關，教師涉違反專業操守的投訴，共有6名教師因而被「釘牌」，其中3人因被判處監禁而被取消教師註冊。

根據教育局昨日答覆立法會的文件，由2019年1月至2021年12月，共接獲344宗與2019年社會動亂相關的教師投訴，當中311宗已完成調查，不成立個案有122宗、成立個案佔6成，有189宗；其中6人因而按《教育條例》取消教師的註冊資格，較當局去年4月的公布增2人。教育局披露，釘牌的6人中，其中3人因參與社會動亂而被判處監禁而被取消教師註冊。另外，50人獲發譴責信、59人獲書面警告、50人獲書面勸喻等跟進行動。

教育局指出，過去3年共接獲445宗有關教師涉嫌違反專業操守的投訴，當中392宗完成調查，近6成個案投訴成立，佔235宗，共有7名教師被取消資格。2019年1月至2021年12月期間，接獲的投訴數字表列如下：

  教師涉違反專業操守投訴 與2019年社會事件相關投訴
接獲投訴數目 445 344
完成調查數目 392 311
不成立的個案數目 157 122
成立的個案數目 235 189
跟進行動
按《教育條例》取消教師的註 冊資格 7 6
譴責信 50 50
書面警告 71 59
書面勸喻 45 39
口頭提示 37 37
因並非檢定／准用教員等原因 無需跟進 6 2

資料來源：教育局提交立法會文件

成立28年、即將於今年5月告終的教育人員專業操守議會，在2019年1月至2021年12月期間則接獲85宗教師專業失當的投訴，當中65宗已完成處理，包括1宗被裁定不成立、28宗不立案、 2宗不受 理 、 29宗不跟進、5宗被撤銷 ； 完成處理個案中，2宗與2019年社會動亂相關，當中1宗被議會裁定不立案，另1宗投訴被撤銷。

教育局強調，十分重視教師的專業操守，任何人士的教師註冊一經被取消，便不能在學校任教，亦不能進入學校，嚴重失德的教師，會堅守「終身停牌」的做法。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【復課安排】教育局兩日內突改全日面授條件計法　只打1針學生康復後可視為打齊2針
今日 18:34
【復課安排】教育局兩日內突改全日面授條件計法　只打1針學生康復後可視為打齊2針
【復課安排】教育局指學生康復1個月即可打針　校長：指引不一中學恐難全日面授
今日 00:00
【復課安排】教育局指學生康復1個月即可打針　校長：指引不一中學恐難全日面授
【復課安排】衞生防護中心更新指引　學校須每日交快測數據及特定區域持續用空氣淨化器
今日 14:01
【復課安排】衞生防護中心更新指引　學校須每日交快測數據及特定區域持續用空氣淨化器

你可能感興趣

【復課安排】教育局兩日內突改全日面授條件計法　只打1針學生康復後可視為打齊2針
今日 18:34
【復課安排】教育局兩日內突改全日面授條件計法　只打1針學生康復後可視為打齊2針
【復課安排】教育局指學生康復1個月即可打針　校長：指引不一中學恐難全日面授
今日 00:00
【復課安排】教育局指學生康復1個月即可打針　校長：指引不一中學恐難全日面授
【復課安排】衞生防護中心更新指引　學校須每日交快測數據及特定區域持續用空氣淨化器
今日 14:01
【復課安排】衞生防護中心更新指引　學校須每日交快測數據及特定區域持續用空氣淨化器
中學 小學 學校 香港 立法會 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金
19:18 2022/04/12
【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金
【教師罪成】涉與15歲女生譜師生戀　男教師非法性交等7罪成官斥狡辯處處
17:49 2022/04/12
【教師罪成】涉與15歲女生譜師生戀　男教師非法性交等7罪成官斥狡辯處處
【星光路上】《開心速遞》演蔥頭正向面對負評　丘梓謙感謝女友麥皓兒提點
13:05 2022/04/12
【星光路上】《開心速遞》演蔥頭正向面對負評　丘梓謙感謝女友麥皓兒提點