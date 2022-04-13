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【熔斷機制】國泰倫敦直航客機4月14至20日禁止抵港　月初復飛後首次熔斷

社會 19:51 2022/04/13

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國泰倫敦直航客機4月14至20日禁止抵港，月初復飛後首次熔斷。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布本港新增1,272宗確診個案，包括734宗核酸檢測及538宗快速檢測個案，而新增個案中亦包括12宗輸入個案。

中心表示，由於國泰航空營運於4月11日由英國倫敦飛抵香港的航班（CX252）有兩名乘客經抵港檢測呈陽性，以及有2名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章禁止國泰航空客機在4月14日至20日期間從倫敦着陸香港。

另外，全日空航空營運於4月12日由日本東京飛抵香港的航班（NH811）有5名乘客經抵港檢測呈陽性，衞生署亦禁止全日空航空營運的客機在4月14日至20日期間從東京着陸香港。

中心發言人強調，本地疫情仍然非常嚴峻，中心強烈呼籲市民繼續遵守社交距離措施，盡量減少外出，避免參加人多擠迫或不必要的活動或聚會，特別是跨家庭活動或聚會、宗教活動或聚會等，以減低患上新冠肺炎的機會，並避免病毒在社區傳播。

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責任編輯：李榮忠

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