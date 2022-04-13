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【誹謗索償】Anson Lo疑參演電影之英國導演　入稟指控本港導演涉誹謗

社會 19:55 2022/04/13

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英國導演入稟高院，指控本港導演涉誹謗。資料圖片

早前有報道指MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）將參演由英國導演執導電影，該電影英國導演Bizhan Modarressi Tong日前入稟本港高等法院，指控本港導演黃浩然涉發表對其構成誹謗言論，要求法庭頒領，禁制對方續發布有關言論，並須作出賠償及道歉。


原告Bizhan Modarressi Tong，答辯人黃浩然，又名Amos Wong及Amos Why。


入稟狀指，答辯人於2022年3月15日，於其個人Facebook專頁及Instagram帳戶，發布內容「其實呢條Bizhan Tong係騙子」。原告指有關內容於香港及業內廣泛流傳，令人以為原告為騙子。原告指有關言論失實，並且答辯人於發布前未有知會原告，亦沒有給予機會原告回應等。


原告指答辯人出於憎恨或嫉妒而蓄意發布有關言論，對原告聲譽造成嚴重傷害等。原告遂要求法庭頒令禁制答辯人續發布有關誹謗言論，並要求答辯人就誹謗作出賠償及道歉。

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記者：林育慧

盧瀚霆 Mirror 電影 導演 誹謗 商場 英國 道瓊斯工業平均指數 Facebook Instagram

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