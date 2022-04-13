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【疫苗接種】深水埗康健中心延長接種服務至5月22日　提供復必泰予12歲以上人士

社會 20:03 2022/04/13

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深水埗康健中心延長疫苗接種服務至5月22日，提供復必泰予12歲以上人士。（資料圖片）

食物及衞生局今日（13日）公布，因應當前疫情及市民對新冠疫苗接種服務的需求，深水埗地區康健中心將延長其復必泰疫苗接種服務至5月22日，務求便利市民盡早接種疫苗，保護自己和身邊的人，同時符合「疫苗通行證」經調整後的接種要求。

深水埗地區康健中心位於九龍深水埗石硤尾邨美禧樓2樓201A，開放時間為每日上午9時至下午6時。12歲或以上合資格人士可經由新冠疫苗接種計劃專題網站預約接種復必泰疫苗。該康健中心不設「即日籌」安排。

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責任編輯：李榮忠

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