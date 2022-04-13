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【送錯醫院】伊利沙伯醫院誤將新冠陰性病人送往亞博　7旬老婦在病區內逗留一個多小時

社會 20:12 2022/04/13

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伊利沙伯醫院誤將新冠陰性病人送往亞博，7旬老婦在病區內逗留一個多小時。（資料圖片）

伊利沙伯醫院發生一宗送錯病人至新冠治療中心事件。伊利沙伯醫院發言人今日（13日）表示，一名居於安老院舍的79歲女病人，4月9日晚上因尿道感染到伊利沙伯醫院急症室求醫，獲安排入住內科病房接受治療，病人的新冠病毒病入院篩查結果為陰性。其後病人病情轉趨穩定，醫生安排將病人轉往九龍中醫院聯網其他療養醫院繼續接受治療。

其後，病房職員於4月12日為病人安排轉院時，誤將病人安排轉往新冠治療中心（亞博館）。病人於當晚約7時送抵亞博館，並獲安排入住單人病格。伊利沙伯醫院職員於晚上約8時核對病人資料，發現轉院安排並不合適，即時聯絡亞博館的職員。病人在亞博館內並沒有進食，在病區內逗留大約一個多小時，期間全程有佩戴口罩。

病人於即晚已獲安排返回伊利沙伯醫院繼續治療，病人的檢測結果為陰性，目前情況穩定。病人被列為密切接觸者，會密切監察健康狀況。

伊利沙伯醫院表示，非常關注事件，向受影響病人及家屬致歉，病人聯絡主任會與病人家屬保持密切溝通，提供適切協助。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並再次提醒職員遵守病人轉院前的風險評估，在病歷資料加上明確標示，以便區分病人身份。

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責任編輯：李榮忠

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