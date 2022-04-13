【公屋供應】洪水橋擬建約6,720伙公屋　最快2030年落成

▲ 洪水橋擬建約6,720伙公屋。（資料圖片）

公屋供不應求，政府擬於元朗丹桂村附近分3期建約6,720伙公營房屋，房屋署預計，在完成收回政府土地及土地平整後，可於2026年開始建屋，2030及2031年分階段落成。

房屋署擬2026年起於丹桂村附近建公屋，地盤總面積達約4.88公頃。房屋署估計項目將分3期於2030及2031年落成，分別提供約1,770個、約2,120個和約2,830個單位，供約1.8萬人居住。

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相關文件提及，零售設施、濕貨街市和公共運輸交處預計納入第三期計劃中興建，所以首兩期入住的市民在初期或要另覓他處購物。另外，近丹桂村項目亦會設展能中心和安老院舍等設施。

近丹桂村項目位置現時交通較不便，要到達較近的天水圍港鐵站，需先步行約20分鐘到輕鐵洪水橋站轉乘輕鐵。

現時近丹桂村項目正由土木工程拓展署進行工地平整及基礎設施的設計工序，署方擬在今年下半年向立法會申請撥款，最快今年底展開工地平整工程。

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責任編輯：陳梓蔚