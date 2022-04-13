【強制檢測】40幢大廈納入強檢　涉馬鞍山錦暉苑、太古城順安閣等【附名單】

▲ 市民須在指定時間內完成強制檢測。（譚以諾攝）

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，有40幢大廈今日（13日）被納入強制檢測公告，有關市民須於4月14日至15日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

40幢大廈如下：

筲箕灣東欣苑歡欣閣

青衣長安邨安湄樓

觀塘和樂邨新安樓

觀塘雲漢邨漢松樓

觀塘安達邨禮達樓

觀塘南康大廈C座

牛頭角觀塘花園大廈孔雀樓

牛頭角宏光樓B座

荔枝角美孚新邨4期百老匯街101-103號

鑽石山鳳德邨紫鳳樓

新蒲崗采頤花園2座

鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓低座

上水彩園邨彩屏樓

天水圍嘉湖山莊賞湖居3座

天水圍天悅邨悅泰樓

屯門大興邨興耀樓

沙田廣林苑馥林閣

沙田全輝中心B座

沙田水泉澳邨朗泉樓

大圍新翠邨新俊樓

粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

粉嶺華明邨信明樓

粉嶺榮福中心 5 座

葵涌葵盛東邨盛逸樓

葵涌大窩口邨富邦樓

葵涌安蔭邨德蔭樓

九龍城啟晴邨康晴樓

九龍城東頭(二)邨康東樓

慈雲山慈正邨正泰樓

黃大仙竹園北邨桃園樓

牛池灣瓊山苑瓊碧閣

九龍灣德福花園N2座

大埔大元邨泰欣樓

大埔策誠軒I座

東涌逸東邨迎逸樓

馬鞍山錦暉苑

將軍澳疊翠軒2座

鰂魚涌太古城順安閣

油塘油塘邨華塘樓

長沙灣泓景臺7座

港府指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

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責任編輯：黃悅晴