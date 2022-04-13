【入稟追款】紐約州衞生署墮電郵騙局　入稟向本港兩公司追逾1250萬

▲ 紐約衞生署墮電郵騙局，日前入稟高院向本港兩間公司追討逾1250萬元。資料圖片

美國紐約州衞生署日前入稟本港高等法院，指早前疑墮電郵騙案，損失逾3,068萬美元（折約逾2.4億港元）。部份款項被發現分別存入本港兩間公司戶口，分別涉款59.5萬美元（折約逾466萬港元）及逾100萬美元（折約逾784萬港元），遂入稟要求兩間公司歸還有關款項共逾1,250萬港元。



原告紐約州衞生署，答辯人為Hill Star Limited及Yingtaisheng Trade Limited。



入稟狀指，原告為一宗電郵詐騙案事主，損失逾3,068.9萬美元（折約逾2.4億港元）。原告指於2020年3月底及4月1日，將款項存入Premier Orthopedic Solutions Inc公司之銀行帳戶口，再轉帳到Hong Kong Murphy Trading Co., Limited於本港之銀行戶口。Premier及後發現為欺詐事件，嘗試終止轉帳不果，有關款項已轉帳至 Murphy 之帳戶，Premier遂通知原告有關欺詐事件， 並於4月5日經網上向香港警方報案。



入稟狀指，原告發現 Murphy 之帳戶，分別於2021年5月至9月期間，將兩筆為59.5萬美元（折約逾466萬港元）及100萬美元（折約逾784萬港元）款項，分別存入兩名答辯人之本港銀行帳戶。



原告指兩名答辯人均沒有合理或恰當理由要求原告支付或令 Murphy 收取有關款項，要求法庭頒令答辯人歸還有關款項，或聲明答辯人所收取之款項，以信託形式代原告持有，兼須付利息及訟費。

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記者：林育慧