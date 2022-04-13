【球場重建】民政局申15.2億重建元朗大球場　座位增至6,000個冀獲亞洲足協認可

▲ 重建元朗大球場構思圖。

康文署早於2013年提出重建元朗大球場，民政事務局擬向財委會申請15.2億元撥款，包括重置一個符合國際標準的11人天然草地足球場、符合世界田徑總會規定的標準跑道和設施，座位亦增至6,000個。當局相信元朗大球場重建後，可成為繼香港大球場及旺角大球場後，本港第三個可舉辦國際足球賽事的專用場地。

1968年啟用至今的元朗大球場，目前有4,932個座位，屬新界西的主要體育設施，亦是香港超級聯賽球場之一。民政局指，近年香港足球持續發展，本地球會相繼角逐亞洲足協賽事，若要舉辦亞洲足協認可賽事，球場須符合標準，而元朗大球場的基礎設施已使用50多年，看台及附屬設施遠低於現時舉辦高水平體育賽事的標準。

當局認為，隨着屯馬線通車，元朗大球場與市區的交通連接更便利，相信球場重建後，將會是舉辦亞洲足協認可國際賽事的合適場地 。

據民政事務局向立法會提交的文件，當局擬重置一個符合國際足球比賽場地標準的11人天然草地足球場、有一條8線400米長的跑道和其他田徑設施、設固定上蓋的東西面看台及附屬設施，容納約6,000個座位。

另為符合亞洲足協運動場規章要求，將加設多用途會議室、傳媒中心、傳媒工作區、記者招待會室、評述員室、電視轉播室、急救室及藥檢室。而公眾泊車位將增至104個，包括4個旅遊巴泊位、7個輕型貨車泊車位、78個私家車泊車位和15個電單車泊位等。

當局預算工程計劃費用約15.2億元，將在財委會批准撥款後展開工程，目標在4年內完成。除了舉辦亞洲足協認可國際足球賽事和本地足球賽事外，當局希望元朗大球場重建後可舉辦全港以至區域性大型賽事，平時則可開放予市民作緩步跑、田徑訓練和其他運動之用。

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責任編輯：蘇文軒