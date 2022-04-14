【網購騙案】去年網購騙案6120宗涉7,150萬元　佔科技罪案近4成警方籲保留交易資料

▲ 近年網上購物騙案橫行，警方建議市民交易時可保留交易資料，方便警方追查。

近年網上購物騙案橫行，警方由2017年接獲1,663宗，飈升去年6,120宗，損失金額達7,150萬元。即使去年案件數字及損失均較2020年微跌，但網購騙案仍佔全年科技罪案近4成。

警方指，騙徒主要以時令物品行騙，包括新冠快速測試劑、退燒藥等，建議市民交易時可保留交易資料，如對話和付款紀錄，方便警方追查。

男子購名錶 遭女網友騙130萬

警方去年錄6,120宗網上購物騙案，損失金額達7,150萬元，當中一名男子在網上徵收名錶，誤信聲稱可代購的女網友，先後存入130萬元到女子的本地銀行戶口，以購買9隻名錶，惟收款後即失聯，幸警方最終成功拘捕該名女子。

另有一名醫療物資供應商董事，獲3名騙徒訛稱可介紹在泰國購買60多萬盒醫療手套，遂滙款1,500多萬元到泰國的銀行戶口，警方仍於追查當中。

網罪調查科網絡安全組警司范俊業表示，騙徒普遍假扮賣家，在社交平台、二手買賣網站等出售商品，當中貨品「包羅萬有」，手機、海鮮、水果、門票一應俱全，標榜價錢較市價低，再透過銀行轉帳、轉數快或儲值支付工具收取貨款，之後便失聯。

單是去年第四季錄得的1,985宗網購騙案中，逾75%發生在社交平台、16%在二手買賣網。范俊業相信，由於平台不會驗證用戶真實身份，亦容許用戶隨意更改帳戶名稱，騙徒行騙後可即時改名重施故伎，市民亦難以察覺。

時令物品行騙 64%轉數快收款

電子支付盛行下，去年第四季網購騙案中，近64%（1,268宗）的個案，騙徒均利用「轉數快」系統收取騙款，另外16%直接經儲值支付工具收款， 騙款一旦流出香港境外，警方就更難追查騙款去向。

范俊業指，「轉數快」雖採用實名登記，令市民誤解受騙風險較低，但「轉數快」只是連繫銀行與儲值支付工具的金融基建，具體認證用戶身份的標準，視乎個別銀行和機構而定，部分連接「轉數快」的支付工具，亦接受其他身份證明文件驗證身份。騙徒收款後，同樣能轉帳至境外錢包套現。

消委會投訴及諮詢部首席主任何應富稱，今年首3月接獲的網購投訴較去年同期多逾8成，如涉刑事成分會轉介執法部門調查，提醒市民認清交易對象，亦要避免轉帳至個人戶口。

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記者：蘇文軒