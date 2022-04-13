【定點醫院】消息：定點醫院逐步恢復接收非新冠病人　伊院急症室患者無染疫亦可入院

▲ 消息指定點醫院逐步恢復接收非新冠病人，伊院急症室患者無染疫亦可入院（資料圖片）

本港第5波疫情於3月初達致高峰， 醫管局2月底起將不同聯網內公院陸續改為定點醫院，專門收治新冠病人；消息指近日染歿病人下降，定點醫院將會逐步恢復接收非新冠病人，據了解會先涉個別樓層，而非一下子整間指定醫院轉回接收非新冠患者。

醫管局先後將天水圍醫院、北大嶼山醫院、東華三院馮堯敬醫院、伊利沙伯醫院、律敦治醫院、靈實醫院，及雅麗氏何妙齡那打素醫院改為定點醫院，專門收治新冠病人；當中伊利沙伯醫院於上月19日起作為救治重症新冠病人的醫院，據了解該院至今仍集中接收新冠患者，惟近日接收非確診者比例趨增，當區救護車接載病人時，未知是否染疫亦會送抵伊院急症室，而即使入院篩查證屬陰性亦無需轉到其他醫院。

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記者：陳正怡