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【謀殺案】馬鞍山男子疑吸毒後糾紛殺死女子　初步調查涉錢銀糾紛

社會 13:13 2022/04/14

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馬鞍山梅子林營地謀殺案。（曾秋文攝）

馬鞍山懷疑發生殺人案，有男子報稱殺害同居女子。警方今日（14日）表示，被捕人與死者為同居關係，最近涉錢銀糾紛，懷疑被捕人吸入毒品後，引致糾紛，其後殺死女子，身上有多處傷痕。現場檢獲大麻、冰毒及吸毒器具，暫時未找到相關兇器，初步相信案發時間為今日凌晨時分。

事發在梅子林路寓所內，警方今日早上6時17分接報，指一名男子報稱殺害了一名女子，警員到場，發現一名女子全裸倒臥在現場，女子經搶救後當場證實死亡，拘捕52歲男子，案件改為謀殺案。

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記者：余思嵐

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