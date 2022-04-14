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【封區檢測】粉嶺祥華邨祥裕樓發現5宗陽性個案　約0.6%住戶中招【不斷更新】

社會 11:27 2022/04/14

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

(陳國峰攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:25】粉嶺祥華邨祥裕樓約0.6%住戶中招

粉嶺祥華邨祥裕樓約750名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案和13宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:17】黃大仙翠竹花園第十座有12人未進行強制檢測

黃大仙翠竹花園第十座有12人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府亦提醒沒有應門的約43戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【08:40】黃大仙翠竹花園第十座約0.6%住戶中招

黃大仙翠竹花園第十座約648名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現4宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
政府亦在「受限區域」內派員到訪約298戶，當中43戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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