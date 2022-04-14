【防疫措施】消息：晚市恢復堂食至晚上10時　美容院、健身室和體育處所可重開

▲ 消息指，17個表列處所中，多個都可以重開，包括美容院、健身中心及體育處所等。

本港最新確診數字下跌至1,272宗，特首林鄭月娥昨日（13日）預告，今日（14日）將公布放寬社交距離措施安排。消息指，下周四起，晚市恢復堂食至晚上10時；多個表列處所可以重開，包括美容院、健身室和體育處所等。但無論在室內或室外做運動，仍須維持佩戴口罩的要求。

室內室外做運動 須戴口罩

政府上月提出3個階段「復常路綫圖」，林鄭昨日在記者會上指，本港過去3周感染數字下跌近90%，預告今日將聯同食物及衞生局局長陳肇始，交代放寬社交距離措施的安排。

據了解，政府今日將會公布，首階段由本月21日起，晚市恢復堂食至晚上10時，每枱人數上限4人，限聚令亦會放寬至4人。

消息指，17個表列處所中，多個都可以重開，包括美容院、健身中心及體育處所等；另外，康文署轄下博物館、表演場地和圖書館等亦會重開。

疫情若再改善，復常的第二階段，將進一步放寬晚市堂食至午夜12時，每枱人數上限增至8人，同時重開酒吧、酒館等。消息指，屆時亦會重開郵輪公海遊，並放寬本地遊每團人數上限至30人或以上，但參加者在出發前須進行快速檢測。

▲ （林宇翔攝）

「在放寬這些措施後，香港整體陽性個案，無可避免地會有所增加。」林鄭預計，社會上人流將會增加，料傳播風險會上升，呼籲市民盡快接種疫苗，減輕本港醫療系統壓力。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指，平衡疫情及經濟情況，認同下周放寬措施，盡快讓行業重開，但強調最重要是持續推行疫苗通行證，要求出入人士，須接種兩劑疫苗。他建議，食肆可先放寬至每枱4人，為期4周，若確診宗數持續回落，可進一步放寬至8人；在室內進行健身活動時，若有需要脫下口罩，則需要求健身者先做快速測試。

未能復活節前放寬 商界失望

不過，對於防疫措施未能趕在復活節假期前放寬，商界對此仍然感到失望。中華廠商聯合會會長史立德表示，相信業界會盡量配合，又指美容、美甲業等聚集人流較少，員工及顧客染疫風險不大，希望可盡快復業。批發及零售界議員邵家輝則希望，政府盡快容許美容、按摩、麻將館、浴室、聯誼會所等復業，以紓解經營者和員工的生活困難。

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記者：胡偉明