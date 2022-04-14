【新冠疫苗】聶德權籲3至11歲童已打兩劑科興滿3個月　今起可預約第3劑

▲ （聶德權在社交網站fb圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（14日）表示，今早8時起，家長或監護人可透過網上預約系統，為已接種二劑科興疫苗滿三個月的3至11歲兒童，預約接種第三劑科興疫苗。

聶德權在社交網站指，選擇接種科興的3至17歲兒童及青少年，若感染前未曾接種，在康復90天後可打第一針科興疫苗，第二針需隔最少30天；若感染前曾接種過一劑疫苗，則康復90天後可再打一針科興，之後不需再接種；曾接種兩針感染者，康復後不需再打針。

欲接種復必泰疫苗的5至17歲兒童及青少年，若感染前未曾接種疫苗，在康復90天後可打第一針復必泰，第二針需隔150天才接種；若感染前接種過一劑復必泰，就需隔150天才打第二針，之後不需再接種；曾接種兩針復必泰後感染者，康復之後不需再打針。

他又稱，已接種三劑科興或復必泰疫苗的60歲或以上長者，早於4月8日起可到各社區疫苗接種中心或公立醫院的疫苗接種站領取「即日籌」接種第四針，亦更新了預約系統，合資格長者今早上午8時起可預約接種第四針。

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責任編輯：余思嵐