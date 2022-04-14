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【打擊毒品】元朗村屋檢獲480萬元疑霹靂可卡因及氯胺酮　警方拘捕1對男女

社會 09:32 2022/04/14

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（警方提供）

警方今日（14日）表示，在元朗檢獲黑巿價約值480萬元毒品，拘捕1男1女。

警方指，昨日在元朗塘頭埔村一間村屋外，截查一名形跡可疑本地男子。人員在該名24歲姓楊本地男子身上搜出約347.5克懷疑霹靂可卡因及約114.5克懷疑氯胺酮。

其後，人員持手令搜查上址的一個單位，在單位內檢獲約約2.5公斤懷疑霹靂可卡因、約351克懷疑氯胺酮及一批疑用作包裝毒品的工具，包括電子磅、手壓式熱封機及大量可再封膠袋等。

該單位內另一名47歲姓鄭女子及該名24歲姓楊本地男子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐

 

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