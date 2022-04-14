【防疫措施】4月21日逐步放寬社交距離措施　康文署轄下設施重開【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥。（資料圖片）

第五波疫情繼續回穩，昨日新增1,272宗確診個案，特首林鄭月娥今早（14日）主持例行抗疫記者會，料將交代放寬社交距離措施的詳情。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【11:55】

對於政務司司長一職仍然懸空，行政長官林鄭月娥透露，現屆政府任期不足3個月，中央已決定不再任命新的政務司司長；亦在徵詢中央意見後，決定不會有署任安排，意味政務司司長一職將出缺至今屆任期完結，但強調不會影響政府工作。詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥又指，今日將公布委任候選人資格審查委員會主席和一位額外成員，強調每位參選人要通過資審委審查，符合愛國者的要求。她透露，新委任的主席為財政司司長陳茂波，至於另一位官守成員為教育局局長楊潤雄。

【11:45】

至於會否推行全民強檢？行政長官林鄭月娥表示，有關工作仍然要講時機，已委托政制及內地事務局局長負責，適時會公布。

【11:34】

被問到「康復碼」下月才推出，意味部分康復者在本月內，將無法滿足第3針的要求。食物及衞生局局長陳肇始表示，康復者目前亦有紙本證明，針對電影院重開的詳情，商務及經濟發展局稍後亦會公布。

她又指，放寬措施要有序、有條件，強調要分階段放寬，強調本港目前確診數字高，每日仍有過千宗，社區仍有傳播鏈，希望市民合作和不要鬆懈，盼復活節假期疫情數字不會反彈。

【11:27】

行政長官林鄭月娥表示，目前成年人已打至少一針的，已有92.5%，是一個很高的比例，同時已開打第4針。她又透露，今日下午將會打第4針。

她續指，亦有「疫苗通行證」要求，加上針對風險較高的處所或活動，會有快速檢測的要求，例如餐飲業的員工風險較高，因此加入每3日快速檢測的要求。

【11:22】

康樂及文化事務署署長劉明光表示，下周四將會重開康文署轄下的設施，市民本周六（4月16日）起，可透過「康體通」網上預訂重開的設施。他提醒，每組運動的參選者仍以4人為限，隊際比賽則遵照有關運動的正式比賽規定，如籃球「5對5」加上裁判，而運動期間必須戴上口罩。他又指，有關場地會實施「疫苗通行證」規定。

劉明光又指，公眾泳灘、泳池和燒烤設施，在現階段不會開放，水上活動在第二階段重開。詳情即看：【下一頁】

【11:18】

食物及衞生局局長陳肇始表示，限聚令亦會放寬至4人，取消私人地方超過2個家庭聚集的規定，但市民在公眾地方和表列處所，仍然要帶口罩。她又指，若電影院員工已接種3針，加上所有顧客已接種3針，有關電影院將可以飲食。

【11:11】

食物及衞生局局長陳肇始表示，下周一會進入第一階段措施，包括將重開晚市堂食、重開大部分表列處所，以及放寬在公眾和私人地方的聚集人數。

她表示，食肆方面，重開晚市堂食至晚上10時，每枱人數上限由2人增至4人，容許不多於20人的宴會，但酒吧酒館仍要關閉。她續指，所有員工每3日要進行一次快速檢測。

陳肇始又指，將重關室內和室外的體育處所、健身中心、美容院和按摩院；公眾娛樂場、表演場所、主題公園、博物館、展覽或博覽會、電影院、家庭娛樂中心等；遊樂場所，如桌球室、保齡球場、公眾溜冰場等，以及宗教處所等。

【11:00】

行政長官林鄭月娥表示，今日會公布放寬社交距離措拖安排，包括表列處所和康文署轄下場地。她表示，每一項放寬措施都有風險，形容目前確診數字是低水平，但仍然是高位數，提及未來4日是復活節假期，呼籲市民遵守社交距措施、做好個人衛生，以及接種疫苗。

她又形容，每一次作出有關決定時都並不容易，要符合公眾利益、公共衞生等，強調無法滿足所有持份者，坦言部分處所可能會感到失望。她強調，每一次收緊社交距離措拖，並非要懲罰處理受影響的處所，強調要透過關閉減低人流，提及在過去兩年間，健身中心、電影院已關閉260日，美容院亦關閉了240日。

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記者：TOPick 港聞組