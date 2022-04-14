【一文看清最新社交距離措施】4.21起恢復晚市堂食限4人一枱　主題公園重開繼續關閉酒吧

▲ 4.21起放寬社交距離措施。

第五波疫情繼續回穩，昨日新增1,272宗確診個案，特首林鄭月娥今早（14日）主持例行抗疫記者會，交代放寬社交距離措施的詳情，一同出席的有食物及衞生局局長陳肇始、康樂及文化事務署署長劉明光。

政府上月提出3個階段「復常路綫圖」，林鄭今日在記者會上表示，兩年多的疫情對部分處所帶來好大影響，強調關閉晚市堂食等措施並非懲罰處所，目的只為減少人流等，而部分處所在兩年多來已關閉二百多天，她感謝他們配合港府工作。

她坦言，當局在放寬部分社交距離措施，讓社會有正常活動時，一定會帶來傳播風險，但在平衡各方考慮後仍會作有關決定，呼籲市民要自律，繼續緊守仍有的社交距離措施。

晚市恢復堂食、每枱人數上限4人、繼續關閉酒吧、限聚令放寬至4人

食物及衞生局局長陳肇始表示，近日疫情有下跌趨勢，有條件放寬社交距離措施，並公布由本月21日起作首階段的放寬，包括：

晚市恢復堂食至晚上10時，每枱人數上限4人

限聚令會放寬至4人

容許不超過20人的宴會

繼續關閉酒吧

餐飲處所員工每3日做一次快速檢測

被問到為何仍未能重開酒吧酒館時，陳肇始解釋，由於現時確診數字不是太低，仍有逾一千宗，故一定要小心：

如果一齊放寬（所有場所)，在人流及風險管控方面都不是一個很好的做法。

她又指出，社區仍有傳播鏈，呼籲市民不要放鬆、要自律，以免出現疫情反彈，又建議市民外出時「減少時間」、「減少次數」。

多個處所可以重開包括主題公園、美容院

17個表列處所中，多個都可以重開，包括美容院、按摩院、公眾娛樂場、表演場所、主題公園、遊樂場所、遊戲機中心、健身中心、電影院、家庭娛樂中心、宗教處所及體育處所等。她強調在放寬社交距離措施的同時，有關的處所必須遵守防疫安排。

如達一定要求戲院可以飲食

她又說，戲院亦可以飲食，但要符合一定要求，包括員工必須已打三劑疫苗，而入場的顧客也要打三針疫苗，或已打兩針的新冠肺炎康復者。

解除針對兩戶以上在私人場地聚會限制、恢復「本地遊」

另外，她公布當局會解除針對兩戶以上在私人場地聚會的限制，有關建議下周會提交行政會議。而商經局亦公布，將會恢復不超過30人的「本地遊」，但前提是員工要已打三劑疫苗，出團當天要做快測，所有遊客需滿足疫苗通行證的要求，如當日快測呈陰性，人數限制放寬至最多100人。即看：【下一頁】

延續公共交通工具及公眾地方戴口罩要求

此外，當局亦會延續599I下，所有公共交通工具及公眾地方需要戴口罩的要求。

康文署轄下部分設施重開

康樂及文化事務署署長劉明光亦公布，由4月21日起，康文署轄下的室內外的體育設施、康戶設施等都會重開，市民本周六起可以預約；而博物館、表演場地和圖書館等亦會重開限制。不過，泳池、沙灘等暫未能重開，希望可在第二階段開放。即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩