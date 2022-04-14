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【第五波疫情】放寬康樂活動防疫措施重開室外運動場地須戴口罩　泳灘、泳池暫不開放

社會 11:26 2022/04/14

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第五波疫情繼續回穩，昨日新增1,272宗確診個案，特首林鄭月娥今早（14日）主持例行抗疫記者會，交代放寬社交距離措施的詳情，出席官員包括食物及衞生局局長陳肇始、康樂及文化事務署署長劉明光。

陳肇始表示，由4月21日起，解除2戶以上家庭在私人地方聚集限制，亦將向立法會提交建議，將公眾地方聚集限制放寬至4人。當局亦恢復不超過30人的本地遊，有關員工須接種3針，如出團當天所有遊客進行快測，及滿足疫苗通行證當日要求，便可放寬至100人。此外，交通工具及公眾地方戴口罩令將延續。

劉明光指，在第一階段將放寬部分運動場地，包括康文署的籃球場、足球場、體育館等室內外體育設施，運動員使用時要佩戴口罩。他指市民做運動時應以4人為限，但在隊際運動及訓練時可按該運動規則增加人數，如籃球可容許每隊各5人及裁判參與比賽。

至於泳灘、泳池等水上活動場地首階段暫不開放，期望於第2階段重開。圖書館、博物館等康樂場地亦將重開，但不可超過場地一半容納量；其中部分用於防疫的場地則暫未能開放，會再公布詳細安排。有關場地要符合疫苗通行證，他提醒市民到場前將疫苗二維碼儲存，或帶備紙本，方便掃描。

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記者：TOPick 港聞組

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