【天氣預測】復活節假受東北季候風影響　雲量逐漸增多氣溫稍低

▲ 本港地區今日天氣預測 天晴。（陳國峰攝）

天文台今日（14日）表示，受高空反氣旋影響，本港雲量比較少，預計今日陽光充沛，最高氣溫約30度，未來數天受一股東北季候風及其補充影響，屆時雲量會增多，而氣溫稍為較低。展望明天炎熱，隨後數天雲量增多。

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天文台預測今日本港地區天晴，日間炎熱及乾燥，吹和緩北至東北風。展望明日大致天晴，日間炎熱。隨後兩三日雲量增多，氣溫稍低。另外，熱帶氣旋馬勒卡會在今明兩日橫過西北太平洋，並移向日本以南海域。

根據9天天氣預報，明天大致天晴，日間炎熱及乾燥。周六及周日短暫時間有陽光，有一兩陣雨。下周初部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐