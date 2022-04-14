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【防疫措施放寬】海洋公園擬減價吸客　迪士尼推全新城堡夜間滙演迎戰

社會 10:00 2022/04/14

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海洋公園擬減價吸客，迪士尼推城堡全新夜間滙演迎戰。

政府將於4月21日起逐步放寬防疫措施，本地兩個主題樂園也表示，正積極籌備重開。海洋公園擬減價吸客，慶祝開業45周年，將推出「十分吸引的門票優惠」。香港迪士尼則以新景點迎戰，今年將推出以「奇妙夢想城堡」為背景的全新夜間滙演。

海洋公園擬減價 賀45周年

即使主題樂園的重開日期還未公布，但海洋公園正在密鑼緊鼓，為重開做好準備。海洋公園行政總裁黃嗣輝接受本報訪問稱，踏入開業45周年，海洋公園及水上樂園將分別推出針對不同訪客的休閒、娛樂及康樂體驗，務求令遊客有意慾重複到訪。

據知，海洋公園正在計劃重開時推出十分吸引的門票優惠，詳情稍後公布，亦歡迎市民於園內使用消費券。目前園方正在準備清潔、消毒、以及人流管理措施，務求重開後為訪客提供安全和舒適的環境。

黃嗣輝續稱，公園未來營運理念會繼續「寓教於樂」，把公園的大自然環境和保育知識，充分融入公園體驗；並會運用公園在教育及保育上的專長，把公園體驗貫穿綫上綫下。閉園期間，園方已開展網上虛擬體驗，例如公園教育團隊在疫情期間，舉行過數場網上互動教室，帶領小朋友遙距遊歷園內景點；而公園重開後，小朋友可到公園發掘更多有關知識。

除一系列網上教學活動外，公園亦與領先的去中心化遊戲虛擬世界The Sandbox展開合作，計劃透過非同質化代幣（Non-Fungible Token，簡稱NFT）資產及遊戲，締造破格的數碼娛樂體驗。

落實重生方案方面，海洋公園稱已於今年2月28日發出發展及營運零售、餐飲及消閒主題區的投標邀請書，遞交標書的截止日期為下月31日。另外兩個主題區，即歷險主題區及健康主題區的招標程序將於今年陸續展開。

迪士尼新夜間滙演 稍後推

香港迪士尼也在積極籌備重開樂園，正密切留意政府最新公布的防疫措施。度假區將在今年稍後時間，推出以「奇妙夢想城堡」為背景的全新夜間滙演「迪士尼星夢光影之旅」，還有其他連串新活動，盼提升樂園吸引力，帶動賓客到訪。

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記者：陳麗娜 

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