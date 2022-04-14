【金宵大廈2】陳山聰李施嬅逐步揭神秘面紗　鄭子誠回歸趙希洛變癲【內含劇透】

▲ 《金宵大廈2》另一平行時空終極曝光 。

熱播劇集《金宵大廈2》前後共推出了四個單元，分別為《七樓半》、《雙魚》、《城寨英雄 GO!》及《姐姐》，每個單元均引起一定討論度。

雖然單元故事各有特色，但由於不少「金宵」迷對於陳山聰及李施嬅這對CP有情意結，故對於二人愛情故事一直「零進展」相當冇癮兼心急。

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Ella再闖七樓半

昨晚隨著 Ella（李施嬅飾）與「Maurice」(陳山聰飾）深情一吻，Ella 因有感眼前的並非真正 Maurice 大感茫然、終決心硬闖七樓半追查眼前「Maurice」真正身份。

不過正如前情提要，金宵大廈是有靈性的存在，又豈到人類為所欲為，結果 Ella 不斷在七樓與八樓之間來來回回，最終靠「靚寶」引領方能進入七樓半！

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黑白世界

劇情來到這裏，之前官方宣傳一直強調的另一個平行時空（黑白世界）終於曝光!

黑白世界除了沒有色彩、氣溫急降令Ella凍到縮吓縮吓，及所有的字體左右反轉外，Ella 在黑白世界遇上的丁子朗，更由外賣仔變成有錢仔，相當耐人尋味。

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鄭子誠＋趙希洛登場

就在觀眾與劇中 Ella 同告迷失之際，今晚第九集的預告片，竟驚現之前在首個單元《七樓半》因自燃身亡的鄭子誠，且神情詭異。

另外一直被視為《金宵》瘋癲 Icon 的趙希洛，除了以癲喪神情現身預告片外，其主演單元《對倒》海報亦終於曝光，該款之前為保持神秘而抽起的宣傳海報， 除了以黑白為主色以及所有字體均左右反轉外，海報主角趙希洛及黃建東的造型及狂野神情亦相當吸睛。

不少網民看畢昨晚一集後，均為《金宵 2》的愛情主線終於轉入直路、以 及等到趙希洛爆Seed發癲大感期待。

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揭曉Maurice第三者

今晚「Maurice」與 Ella 的緣份之謎將終極曝 光，二人愛的共感將出現得更頻繁，而之前的謎團亦會隨著劇情發展逐一解開，「Maurice」 第三者的真正身份亦會在本星期徹底揭曉。

監製阿細早於劇集開播前已放話指「魔鬼藏在細節」中，之前播出的劇情其實為「聰施」 CP 埋下不少伏線，假若有細心留意製作組播下的種子，定必更能感受「聰施」CP 的浪漫及震撼度。

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監製提供6大貼士

就相關細節，監製阿細受訪時再度畀出六大貼士謂:「之前施嬅接受電台訪問時都講過，點解喺六十年代，唯獨佢飾演嘅女醫生講嘢有特別口音，但山聰飾演嘅男病人又冇呢？再講番 Ella 同 Maurice喺中環嘅深情一吻，點解當時會落雪呢？當時嘅 Maurice又係咩反應?阿 Lam（張彥博飾）曾經指住四張相同山聰講，你仲有三個機會、一個 Jackpot， 又有咩特別含意？」

他續指：「另外有冇留意到每一張山聰影嘅相都同單元人物有關?咁山聰要搵嘅第三者，會唔會係其中一個單元主角？點解之前零零舍舍有一幅于洋嘅相會喺 Ella 屋企度出現？仲有網民發現山聰戴嘅眼鏡有唔同，咁到底又代表咩呢?以上種種，都同之後嘅劇情有好大嘅關連。」

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角色驚喜現身

鑑於《金宵》第一季經常安排單元主角在劇中驚喜穿插，問到是次單 元其他主角會否像鄭子誠般在黑白世界驚喜「翻生」或像丁子朗般「變身」，阿細笑謂:「大家睇落去啦，應該都會有驚喜嘅。」

昨晚有網民看到黑白世界出現後，即留言解謎謂: 「晴天同落雨，死咗變冇死，外賣仔變有錢人，律師變黑社會」、「全部嘢都反轉，咪即係生嘅人變死，死嘅人變生，咁條街咪無人咯。」