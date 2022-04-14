【家庭關係】社企舉辦自家教練課程 疫情下鼓勵家庭溝通至重要

▲ 計劃內的做運動是第一個項目，而參與家庭將獲得香港浸信會醫院贊助每次價值$1,000 的身體檢測服務。(被訪者提供)

疫情下大部分家庭都要困在家工作或上課學習，在這種「困獸鬥」式相處，家庭關係難免受到影響。於是有社企推出一個名為「BEE 自家教練」計劃，集運動、飲食、休息及溝通課程，協助參與的家庭中，培訓一位成員成為自家教練，讓他們學習以上的實用知識後，可以應用來照顧各家人的身心靈需要，釋放正能量，促進家庭和諧。

▲ 不少人有深層的負面情緒而不易察覺。(iStock圖片)

今次的「BEE 自家教練」計劃，是由社會企業「全城街馬」主辦及策劃，聯乘香港家庭福利會(簡稱家福會)合辦的全方位健康教育推廣項目。

負責此計劃的家福會註冊社工張詠珊 (Teresa)說：「兩年多的疫情下來，無論是男女老幼的焦慮指數皆大幅增加，第五波疫情尤甚。而我們一直強調以『家』為核心概念，設計了這個利用運動、飲食、休息和溝通 4 大元素的培訓工作坊。」

▲ 課堂內容知識及實踐並重，讓參與家庭的其中一員成為「自家教練」，將學習所得帶進家庭，和家人一同建立健康習慣。(iStock圖片)

培訓自家教練的目的

為了吸引和簡介一下工作坊的內容，主辦機構在 4 月初時先展開了一個健康抗疫周，以網上工作坊形式舉行。

Teresa 說那次的參與者們對這個概念的反應不俗，「我們認為生理是會影響到心理的，身心靈是相輔相承，所以先做好運動，加強身體健康是第一步。參與家庭需要派出一位代表成員來參加培訓工作坊，就是所謂的自家教練。」

她續道：「這位自家教練就是來學習各種工作坊的訓練後，帶回家與家庭成員分享自己訓練得來的知識和技巧，藉此也是和家人多多溝通的好機會。」

▲ 疫情下學習如何健康飲食，家人得口福之餘，亦身體健康。(被訪者提供)

先以做運動作為家人溝通是好開始，再來的飲食元素也是與家人打開話閘子的好方法，「疫情下，大家都會對飲食特別注重，尤其是食療湯水、健康食品等，如何食得健康，在家中也可引起話題。至於跟著的休息工作坊，以靜觀、默想等平靜心靈方法，讓大家學習如何在惱人的環境中靜心，參與者都認為具實用性。」她說。

家庭溝通的重要

Teresa 直言其實以上 3 個工作坊都只是一個引子，「俗語有云相見好，同住難。家庭成員整日困在家，情緒自然有影響，而有些深層的焦慮情緒更是不易察覺到。所以學習如何和家人溝通，了解各人的需要，也是今次活動的主目的。但溝通是一件很複雜的事情，實在是需要些時間和技巧去學習。」

我們常說溝通的第一步是聆聽，「若對方願意講，我們就要聆聽先。學會聽話，不只是聽到，還需要用心體會，聆聽是了解的開始，當情緒感受被了解的時候，彼此才有良好的互動基礎，甚至解決到衝突。然後嘗試設身處地的換位思考，想作出建議時，也要待對方把話說完，慢慢再作回應，這是耐性的表現。」

她續道：「有耐性是有助溝通的其中一法，然而聆聽的條件不只是耐心，更重要的是對家人表達的事情有興趣、尊重與包容。」

▲ 嘗試多聆聽家人心聲，而身體語言是很好的一種表達方式。(iStock圖片)

傾聽和表達並重

被尊重和包容的感覺很重要，難怪 Teresa 強調易地而處的立埸思考是要點，「家人的表達許多時都是負面情緒的抒發，純粹是想有人聆聽和關心，因此在聆聽時，要能了解對方真正的內在信息，以避免不必要的誤解，避免常出現『我明白，但是......』的情況。而當接收到箇中信息後，還需要清楚、明確地傳達自己的意思讓對方了解，如此才算完成溝通。因為表達和聆聽同樣重要，沒有好的聆聽，便無法了解對方的意思；沒有好的表達，對方也無法真正了解我們的想法。」

最後，Teresa 說到在此溝通課程中，還會透過遊戲、故事分享，讓大家一起反思和了解如何在疫情下與家人溝通的「新常態」，一起學習維繫和諧家庭氣氛的溝通要訣。課程為期6個月，每位學員將接受21.5小時培訓，首階段課程即將接受報名，有興趣人士可電郵至: BEEfamilycoach@runourcity.org 或 WhatsApp: 5722 0233

記者：郭秀芳