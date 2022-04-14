【復課安排】港媽呻自費買快測小數怕長計　憂基層家庭開支大︰每月使多幾百蚊

▲ 有港媽大呻自費買快測小數怕長計，家庭每月至少要多花費幾百元。

全港學校下周二起逐步恢復面授課堂，小學率先於4月19日起分階段復課，中學及幼稚園則於5月3日起分階段復課。復課後學生須每日進行快速測試，日前有港媽於網上討論區大呻自費買快測小數怕長計，有兩三名小朋友的家庭每月至少要多花費幾百元，也有家長擔心基層多孩家庭開支大。

有港媽周一（11日）於「親子王國討論區」以「每日測試才可返學」為題發帖文，分享有關復課後，學生及教職員需每日做快測才可上學的新聞報道。她稱自己的子女已接種三劑新冠疫苗，對於打齊針仍要做快測感到不滿。

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自費買快測家庭開支大增

帖文引起一眾家長參與討論，很多家長網民對於要自費買快測都有微言，表示「又要去搶檢測包，肯定會加價」、「最慘我哋呢啲乜資助都冇嘅家庭」。有媽媽表達意見︰

雖然依家係平咗，但易買到嘅都10元一支，我2個中學生，每日20，一星期就100，一個月就400，都咪話唔係錢呀！ 出面成10幾蚊一支，如果屋企有2個小朋友，日日成差唔多30至40蚊，一個月近千蚊。 中學生如果星期六有活動要返學，可能係一星期6日要做。香港好多家庭有2至3個小朋友，每日做快測，每月又使多幾百。

家長盼政府向學生派快測

有家長擔心疫情下經濟出現困境的家庭，快測包的支出對他們造成負擔，認為「基層家庭又多小孩嘅，日日做快測開支好大」。政府會向有需要學生發放1,000萬套快測包，包括領全額、半額書簿津貼及綜援學生，家長網民有感做法不妥，「就算幾平，都應該一視同仁所有學生派」、「低收入家庭反而好多機構送俾佢哋」。

另一方面，有家長覺得快測包開支並非大問題，表示「而家快測平咗好多」、「有得返乜都得」、「之前公布復課，我已經買定一百盒快測，預咗自己測」。反而擔心每日為小朋友做快測有困難，尤其幼稚園生對快測撩鼻較抗拒，有媽媽分享「撩親都喊幾個字，朝朝咁諗起都頭痛」、「鼻膜薄嗰啲小朋友真係好易撩到流鼻血」。

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行政長官林鄭月娥昨日（13日）在抗疫記者會上表示，當局會在復課後數周檢視有關措施，強調已接種疫苗的學生仍有機會染疫，現階段每日做快測會較好。對於有意見認為，港府應向全港學生派發快速檢測包，林鄭月娥表示做法不合適，認為現時向有需要學生發放1,000萬套快測包已足夠。

此外，食物及衞生局副局長徐德義昨日（13日）出席疫情記者會表示，已向校長及校監發信解釋，染疫康復者在康復日起計3個月內，都無須進行測試。

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責任編輯︰王明芳