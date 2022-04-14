【金宵大廈2】黃婉華塗啡演外傭姐姐惹爭議　《姐姐》下集劇情交代膚色改變事出有因

▲ 《金宵大廈2》黃婉華塗啡扮外傭姐姐惹爭議。

TVB熱播劇《金宵大廈2》第四個單元《姐姐》中，飾演工人姐姐LuLu的舞台劇演員黃婉華，無論說話、神態甚至外型都似足工人姐姐，演技獲網民大讚力做推視后。但另一方面，因她將皮膚塗啡扮菲律賓人有歧視之嫌。

為演活菲律賓家傭一角，黃婉華開拍前會全身塗啡，讓其本來的健康小麥色膚色更顯黝黑，此舉卻引起爭議。

法新社港台澳主管Jerome Taylor在社交平台轉發該事件帖文，批評黃婉華塗啡皮膚的行為「appalling（駭人聽聞）」，之後法新社更有專題報道，訪問家政工人兼國際移民聯盟主席Eni Lestari，指事件對常面對歧視的外傭為「an insult（侮辱）」。

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TVB回應事件

TVB有為事件作出回應，指該故事講述家庭內的傭工與僱主之間的情節，否認歧視國籍：「是一個以創意為基礎的劇集。戲中由女演員黃婉華飾演家庭傭工Louisa，她以專業和精湛的演技，成功刻劃出這個角色。無綫電視一直致力為觀眾提供優質的娛樂體驗，本台強調絕無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意。」

黃婉華的社交網慘被洗版鬧爆，直指她種族歧視，有網民認為應找菲律賓血統人士演回角色。另一方面有網民表示由黃婉華塗啡皮膚演外傭沒有不妥，反應兩極，由此引起網上筆戰。

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劇情安排有玄機

但原來事出有因，昨晚（4月13日）播出的單元下集，講到黃子雄與樊亦敏視黃婉華如親生女看待，不但由Louisa改名以「Lulu」稱呼，更逐步改造她，如買補品、送附屬卡給她。

樊亦敏買酒時因不滿店員未有倒酒給Lulu品嚐而離場；又帶她到化妝店扮靚，更著店員為Lulu化白一點。

之後，Lulu逐漸忘記自己的身份，廣東話操得流利似港人，更穿上樊亦敏女兒的衣服、戴上她的眼鏡，飾演女婿的林景程曾警告對方︰「你千祈唔好忘記你個身份，你係一個工人姐姐！」其中一幕Lulu收到家人來電要求匯錢，這場戲黃婉華以流利的菲律賓話演出，隨著劇情發展她以自身的膚色演出。

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一人分演兩角

當得知黃子雄與樊亦敏女兒因車禍離世，黃婉華驚覺原來自己是替身，走進女兒房間更發現自己與死去的Lulu長得一模一樣。林景程不忍黃子雄與樊亦敏憶女成狂行為愈瘋狂，幫手救走黃婉華，但他也出現幻象分不清究竟是Louisa還是Lulu。

一直提醒自己的Louisa的黃婉華，最後逃不過金宵大廈的奇幻，最後變成真正的Lulu。

看畢整個單元會見得到，黃婉華一人分飾兩角擔演工人姐姐及女兒角色，膚色及語言漸有變化。其膚色變化為劇情需要，交代如何逐步變成別人的女兒。