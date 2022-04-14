【放寬防疫措施】旅業料隔離政策不鬆綁　難吸休閒客來港

▲ 旅業料隔離政策不鬆綁，難吸休閒客來港。（陳國峰攝）

即使港府已取消「9國禁飛令」，又縮短入境人士檢疫期，下周亦陸續放寬防疫限制；惟旅遊接待及酒店業認為，未必可刺激旅客訪港。分析指，近期航班未回復穩定，房間預訂也未見踴躍，料暑期訪港旅客數字未必回升，很取決於疫情能否回穩。

訪港客回升否 關鍵看疫情

港府本月初取消英、美、菲律賓等9國禁飛令，又縮短入境人士檢疫期至最少7日，再加上4月21日起放寬防疫措施，卻未必能刺激旅遊業及時復甦。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，取消禁飛令對旅遊業影響有限，指現時來港的人士多為必要出行者，社交距離措施是否放寬也必須來港，而以休閒旅行為主的旅客則未必傾向來港，「雖然香港縮短了檢疫期，但多數旅客都不會選擇隔離7日來香港食嘢、購物。」

崔定邦認為，只要本港仍在實施隔離政策，即使放寬社交距離措施，也未必能吸引旅客來港。他對暑假旅客訪港情況亦趨向悲觀，認為關鍵須留待疫情消退，各國航班如常往來，旅遊業才見起色。

航班不穩 酒店訂房未爆滿

旅遊界立法會議員姚柏良預計，酒店業也未能受惠於9國禁飛令及防疫措施放寬。雖然近日房務查詢增加，但礙於航班未見穩定，房間預訂情況亦未見爆滿或踴躍。他認為在疫情未見緩和迹象下，酒店亦未必短時間內放棄從事檢疫酒店。他又預計，6至7月屬留學生及探親家庭回港的高峰期，對檢疫酒店的需求將進一步提升，但難以估算屆時需求的程度。

姚柏良指出，現時4間外傭檢疫酒店中，除了1間因房價相宜較多人入住外，其餘3間無人問津。基於當局非強制性要求外傭於上述酒店檢疫，尚可於另外38間檢疫酒店檢疫，他建議當局不再劃分外傭與普通檢疫酒店，令酒店可接收更多類別的住客。

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記者：陳麗娜