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【恢復晚市堂食】中小型餐廳指4.21打後首周大致滿座　大型中式酒樓嘆幫助微

社會 13:52 2022/04/14

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當局放寬防疫措施，食肆晚市恢復堂食及同桌增至4人。（ 陳永康攝）

相隔4個月，政府宣布4月21日起恢復晚市堂食限4人一枱，並延長營業時間至晚上10時，詳情即看【下一頁】，中小型餐廳負責人對放寬感開心，認為可紓解第五波疫情導致的經營難關，放寬實施日打後一周已大致滿座；但有主要收入靠大型宴會的中式酒樓指，新令沒有大規模放寬宴會人數上限，對其生意沒有大幫助，預計屆時生意量只較現時略升一成。

敍福樓集團主席黃傑龍表示，業界對放寬社交距離措施急不及待，指過去四個月都沒有晚市堂食「無論對市民或餐廳都餓咗好耐」，又指晚市對餐廳最賺錢，放寬可令餐廳渡過經營難關，最起碼可以「止到血，交到租，俾到人工」。

集團旗下餐廳在早2至3周前開放市民預訂坐位，截至今日，所有餐廳在4月21日打後一周已大致訂滿，每枱預訂2至4人不等。他估計，放寬後的生意量可回復至疫情前最多8成，較現時增加1倍。

中式倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠話，首階段放寬對大型中式酒樓沒有太大幫助，因為酒樓6成收入來自婚宴、社團及公司聚餐，現時相關人數上限只有20人，「婚宴嚟講，主家席都唔只擺兩枱」，只靠散客對酒樓難有大起色，預計屆時生意量只有疫情前正常時期的25%，亦只較現時輕微上升約一成。

他又指，酒樓佔地萬呎，同時可容納200枱客人，客人不用預訂亦易有坐位，加上客人還未留意到社交距離措施已變更，所以現時未有出現訂坐爆滿的情況出現。

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記者：陳麗娜 

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