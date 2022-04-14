【全民造星IV】繼COLLAR+YOLICA後再推女團　網民競猜STRAYZ最後入隊成員

▲ 繼COLLAR+YOLICA後再推女團，競猜五人組合STRAYZ最後入隊成員。

ViuTV選秀節目《全民造星IV》以打造女團為目標，官方最後挑選出Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）組成女團COLLAR出道。

另外，有粉絲則推舉三位已被ViuTV簽約的藝人Yoyo（葛綽瑤）、Alice（許寶恆）及Sica（何洛瑤）組成非官方組合YOLICA。

至於同為《全民造星IV》參賽者、具創作能力的VAL（趙展彤）與CK（黃斯琪）在昨晚（4月14日）宣布將推全新5人女子組合「STRAYZ」，二人還邀請了榛綦與Ariel入隊，最後一名成員暫時保持神秘。

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昔日戰友合作

阿VAL（趙展彤）在結束《全民造星IV》的比賽後，積極更新她的YouTube頻道，更不時邀請在《全民造星IV》中的好友合作拍片。

昨晚阿VAL上載的最新影片中，找來CK（黃斯琪）現身，二人更在影片中宣布組成女團，有意找多3名昔日《全民造星IV》戰友入隊。

▲ （影片截圖）

VAL與CK都是唱作人，而CK更是舞者，問到心中理想女團人數，CK認為5人組合是最好的安排：「5人團跳舞排位比較好，唱歌分段上不會每人唱得太多或太少。」

VAL問對方是否想要組一個跳舞的女團，CK直言：「睇你得唔得。」VAL則笑謂：「睇你教唔教到囉。」

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▲ （instagram圖片）

挑選隊員入組

她們達至共識後就開始致電給心中人選，第1位是年僅18歲、曾加入家燕媽媽藝術中心唱得又跳得的何棒綦（Natalie）。

棒綦接到電話後感到非常驚訝，不斷反問：「做咩事咁突然？」當她聽到阿VAL的簡述，說與CK希望組成五人女團出歌，榛綦表示：「好似聽落幾好玩，一直想試。」於是就順利成為女團第3人選。

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▲ （instagram圖片）

接著CK形容下一目個標：「係啦呢個要啦，佢咁想入女團。」

原來所指的是「藍毛毛」Ariel（曾家瑩），只得16歲的她在《造星》中已被多次形容為極具潛力的新星，更被ERROR成員Dee哥（何啟華）當女兒般照顧，希望她有日能在圈中發光發亮。

Ariel聽到組女團的消息後，亦爽快答應。

▲ （instagram圖片）

而女團的第五人，二人未有即時在影片中公布，CK形容她為進步空間好大的人，是女團不錯的人選。

VAL表示最後入團的人選會於女團官方IG公布，並順道透露女團名字為「STRAYZ」（IG帳號：5trayz），團徽亦已在社交帳號上公開，影片推出至今半日，官方IG已經有接近6000人追蹤，COLLAR成員阿Day（許軼）亦是其中一份子。

▲ （instagram圖片）

網民紛紛提意見

在討論區，網民開帖猜測到底誰才是「STRAYZ」的最後一位成員，有網民認為VAL與CK希望想要跟她們一樣懂創作的女生，於是推舉Emiko（徐嘉蔚）、阿Mic（周卓盈）、Kinki（盧芷韻）、何佩（何佩婷）、Tengie （區廷筠）等。

此外，亦有網民提議會搞氣氛的超酸（陳昭煊）、中性打扮的暐翹（林暐翹）等。

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