【提防騙子】警方拆解電郵騙案三步曲　提醒打工仔核實電郵來源及地址

▲ （警方fb圖片）

警方今日（14日）表示，打工仔在工作上，收到一封看似平常不過的電郵，按指示付款後，不單止連累公司損失巨額金錢，隨時連工作都不保。

警方在社交網站指，電郵騙案三步曲，第一步，騙徒入侵公司電郵帳號；第二步，騙徒假冒上司、客戶或供應商身分；第三步，騙徒改變收款帳戶。

同時提醒打工仔當收到電郵時，要核實電郵來源及地址，判斷真偽；如收到更改匯款要求，應致電對方核實資料；保安提升，包括加強電郵系統防禦，及定期更改密碼；切勿向任何人透露登入資料及密碼。

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責任編輯：余思嵐