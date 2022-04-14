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【Netflix劇集】《社內相親》50國家播映收視稱王　安孝燮金世正人氣服裝首飾大檢閱【內附多圖】

休閒消費 11:55 2022/04/14

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在NETFLIX播出的韓劇《社內相親》在50多個同步跟播的國家中，韓國及其他20個國家和地區單日播放量排行第一。（圖片JHIHYA1019 ig）

在NETFLIX裏播映的韓劇愛情喜劇《社內相親》，事前大家都應該不會想到它會大熱勝出。該劇兩位男主角自然成為港女生們的新目標，而兩位女主角的表現亦相當稱職，劇內有不少時裝品牌加持，正所謂靚人靚景，沒有不給睛的理由。

改編自Yeondam創作，NARAK繪製的同名網路漫畫《我和社長相親相愛》，內容講述隱藏身份和公司代表相親的職員間的浪漫愛情喜劇故事，雖然劇情大家可以預料之內，而且因為結果又犯了「過膠」的老土毛病，而受到部分人士批評和失望。

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但因為4位主角安孝燮、金世正、金旻奎和薛仁雅表演非常落力和討好，將這劇集的人氣提升不少。而戴著眼鏡的第二男主角金旻奎更人氣急升得厲害。

收視上，Netflix播出的《社內相親》在50多個同步跟播的國家中，韓國及其他20個國家和地區單日播放量排行第一，包括馬來西亞、新加坡、香港、台灣、泰國和日本等，並且在38個國家和地區單日播放量排行前十位，以及全球單日播放量排行第4（非英語類第1），打破了《黑道律師文森佐》在韓國跟播劇中的最高紀錄。

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而隨著4月5日於歐洲和南美洲開播後，也進入美洲和南歐地區排行前10名位置，全球單日播放量僅次於《柏捷頓家族：名門韻事》排行第二，有這麼高的全球收視，看來時裝品牌紛紛為韓劇加持實在非常有道理。

記者：何偉雄

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