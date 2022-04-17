【中醫爸爸】抗疫湯水助子女潤肺止咳　中醫爸爸教2招呼吸法增強肺功能

▲ 註冊中醫古鎧綸介紹適合小朋友的抗疫湯水和日常訓練法。

疫情期間，家長可謂提心吊膽，不但擔憂子女染疫，更擔憂一旦中招，小朋友久久不能痊癒，甚至有後遺症。作為一子兩女的家長，註冊中醫古鎧綸就自有一套針對小朋友的養生攻略，協助他們增強抵抗力。

古鎧綸接受TOPick專訪時，介紹兩套極為簡單，小朋友在家亦適合練習的「養生呼吸法」。古鎧綸表示，養生呼吸法並非深奧學問，他大學學習中醫學時，時曾跟隨老師學習，「原來我哋中國氣功，同印度瑜伽都有共通之處」。他指，一些呼吸法能夠訓練心肺功能，同時也可讓人平靜。尤其在疫情期間，練習這類呼吸法，有助緩解肺部問題，對於止咳也有幫助。

第一式：交換鼻道呼吸法

顧名思義，是交換用不同鼻孔呼吸的練習方法。練習時小朋友抬高慣用手，以大拇指按住一邊鼻孔，以另一邊鼻孔吸氣。然後屏住呼吸，放開大拇指，再以尾指按住剛才吸氣的鼻孔，再以之前放開的鼻孔呼氣。然後再吸氣，如此類推。

▲ 交換鼻道呼吸法可增強肺部。（湛斯雅攝）

該組呼吸法，每次可進行八組，每組吸氣、屏住呼吸及呼氣的時間因人而異，但越長越好。古鎧綸表示，該呼吸法，其實源自印度瑜伽，主要鍛煉心肺，也可練習丹田的力量，

小朋友慢慢訓練，會逐漸改善肺功能，鼻敏感都會改善，亦可令年輕較輕的小童保持平靜，減少哭鬧。

第二式：腹式呼吸

首先小朋友仰臥平躺，吸一口大氣，令腹部升高脹起，保持數秒後呼氣，讓腹部自然凹陷。其後再保持數秒，再重複吸氣，如此類推。該呼吸法需要「閉氣、忍氣」，可鍛煉氣管和肺部，如有能力也可嘗試不同變奏，例如吸氣後保持住，然後再第二次吸氣。如小朋友年紀輕，可簡單地做吸氣呼氣的循環。每次可作8至10組。

▲ 腹式呼吸法，源自印度瑜伽。（湛斯雅攝）

古鎧綸解釋，小朋友染疫後，睡眠質素可能會變差，睡得不安寧，或者「條氣唔太順」，倘若疫情嚴重，難以外出做運動或遇上陰雨天氣，在家做該呼吸練習，也可改善上述問題。

▲ 高抬腿鍛煉，可鍛煉大腿肌，加強心臟功能。（湛斯雅攝）

高抬腿訓練

古鎧綸又推介家長在家與小朋友一同坐高抬腿訓練，他指出，大腿肌是人體其中一塊最大的肌肉，有研究顯示，如果大腿肌肉強健，對心臟都好有幫助，而且高抬腿所需空間唔多，又可令小朋友鍛煉體格，變相都可以預防上呼吸道感染。

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小朋友進行高抬腿訓練時，先抬高一隻腳，並以同一側的手掌拍打大腿，然後放下；再抬高另一側的腳，以同一邊手掌拍打大腿，如此不斷循環。這訓練不但活動兩邊大腿，也可活動腰部，並且訓練小朋友的手、腳、眼協調能力。每次可練習5至10分鐘，熟習後，也可加快速度，訓練肌肉之餘，也訓練平衡力。

魚腥草蘋果雪梨茶

古鎧綸指出，疫情下小朋友最首要是提升免疫力，他推介簡單易煲的「魚腥草蘋果雪梨茶」。因該湯水，有潤肺止咳和中清熱的作用，很適合染疫前後，或者康復階段飲用。

材料：

魚腥草 100克

蘋果 2個

雪梨 2個

無花果 4-5個

南北杏 20克

冰糖 適量（視乎甜度）

陳皮 1塊

▲ 湯水的材料非常簡單，容易買到。（湛斯雅攝）

製作方法：

蘋果、雪梨要切成塊狀，雪梨要連皮。然後將全部材料放入適量水中，如喜歡甜度較高，可壓碎無花果才放入。大火煲滾後，轉中火再煲30分鐘，即可飲用

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古鎧綸解釋，中醫角度來說，魚腥草可清肺熱，排膿，化黃痰；雪梨包括梨皮，則可潤燥；蘋果可健脾，幫助小朋友改善胃口；陳皮亦可健脾理氣；南北杏就可平喘止咳。至於來自西域的無花果，有清潤效果。最後，放入冰糖，可令味道更清甜，讓小朋友更易入口。他特別提醒，不可使用蜜糖，因為蜜糖會封喉。

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記者：莊恭南、鄺嫻