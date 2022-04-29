【小學試題】小三數學搶分練習題答案 練習乘數運算
中小學 00:00 2022/04/29
TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。
【前往下載練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ
一.
1. 7
2. 75
3. 89
4. 185
5. 248
6. 43
7. 212
8. 534
9. 320
10. 213
二.
1. B
2. C
3. C
4. D
三.
1. 共布開心果：
(65+45)×4
=110×4
=440（克）
∴共有開心果440克。
2. 工人共鋪設道路：
(20+35)×5
=55×5
=275（米）
∴工人共鋪設道路275米。
3. 共需付：
128×5+159
=640+159
=799（元）
∴共需付799元。
4. 上午比下午多賣汽水：
22×6-16×6 或 (22-16)×6
=132-96
=36（罐）
∴上午比下午多賣汽水36罐。
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD