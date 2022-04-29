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【小學試題】小三數學搶分練習題答案　練習乘數運算

中小學 00:00 2022/04/29

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一.

1. 7

2. 75

3. 89

4. 185

5. 248

6. 43

7. 212

8. 534

9. 320

10. 213

二.

1. B

2. C

3. C

4. D

三.

1. 共布開心果：  

(65+45)×4

=110×4

=440（克）

∴共有開心果440克。

2. 工人共鋪設道路：

 (20+35)×5

=55×5

=275（米）

∴工人共鋪設道路275米。

3. 共需付：

128×5+159

=640+159

=799（元）

∴共需付799元。

4. 上午比下午多賣汽水：

22×6-16×6  或 (22-16)×6

=132-96

=36（罐）

∴上午比下午多賣汽水36罐。

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