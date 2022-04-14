【喜歡妳是妳】處男作數度衝出香港　楊潮凱保持謙虛：不斷學習

▲ 由楊偲泳與談善言主演、楊潮凱與吳詠珊聯合執導的港產電影《喜歡妳是妳》剛圍了烏甸尼遠東電影節。

由楊偲泳與談善言主演、楊潮凱與吳詠珊聯合執導的港產電影《喜歡妳是妳》剛剛入圍了烏甸尼遠東電影節，楊潮凱很開心能將一個屬於香港的故事帶到外國，且希望觀眾能找到共鳴。

《喜歡妳是妳》較早前入圍了大阪亞洲電影節，之後在韓國上映，再入圍澳洲電影節，今站輪到意大利。

【喜歡妳是妳】再下一城入圍澳洲電影節 楊潮凱：團隊感到鼓舞及光榮

最新影片：潘燦良、周家怡專訪

電影入圍第二十四屆烏甸尼遠東電影節競賽部份，競逐「White Mulberry Award for First Time Director」，並作意大利首映。

楊潮凱跟TOPick說：「多謝大會揀選《喜歡妳是妳》入圍，很開心可以將一個屬於香港的故事帶到去意大利透過大銀幕跟大家分享，希望意大利的觀眾可以在這部電影中找到共嗚，如果情況許可，希望可以親身參與今次影展。」

《喜歡妳是妳》成績理想，他指：「暫時都在找尋靈感階段，如果再拍都是一些關於香港本土的故事。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【喜歡妳是妳】楊潮凱處男作再衝出香港 新晉導演：將香港電影介紹給全世界

先後擔當過演員和導演，楊潮凱暫未有計劃挑戰其他崗位，「因為要把這兩個崗位做好，都已經要花很多心思及努力。」

他以過來人身份鼓勵新晉導演及演員，「保持謙虛的心，不斷學習，要相信自己，認為對的事要堅持下去，不要輕言放棄。」

記者：梁樂欣