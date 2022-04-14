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【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針

娛樂 11:27 2022/04/14

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胡美貽受傷關方力申事？

2017年港姐、因參與《3日2夜》為觀眾留意的胡美貽（Nicole），近日拍攝TVB J2節目時發生意外，女方撞穿頭更一度暈倒，額頭傷口長達數吋，需送院縫16針。

小方貪玩惹禍 傷口縫16針 

據知罪魁禍首是同場拍攝的方力申（小方），原來當時小方一時貪玩，拿着「鬼口水」向Nicole展開追逐戰，可是她閃避時撞穿頭，即場狀甚痛苦，隨後她更不支暈倒。 

當Nicole清醒後，被工作人員按着頭部傷口，現場有人表示要送她到急症室，不過她表現冷靜，更向鏡頭表示「我會唔會傻咗㗎？梗係唔會，我平時都夠傻。」

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保護小方

隨後她被送院治理，傷口縫了16針，可見傷勢不輕，雖然因小方貪玩，導致意外發生，但Nicole保護對方，沒有說出真相，還將意外「攬上身」，表示自己撞傷，傷口很痛，需要時間復原。

據知她現時在家中休養，待傷口復原及吃止痛藥止痛，而胡媽媽亦有越洋送上花束鼓勵打氣。

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出身富貴之家 努力自給自足

現年28歲在美國長大的Nicole，家境富裕，父親在當地經商、母親是醫生。

Nicole在2015年在美國University of California, Irvine的商業經濟學系學士畢業。2017年回港參加港姐。雖然晉級至11強落選，不過入讀第TVB藝員訓練班，畢業後入行。因身材驕人，所以曾主持過《3日2夜》等。

其後她亦參演過不少劇集如《金宵大廈》、《十八年後的終極告白》和《愛美麗狂想曲》等，而且在《法證先鋒IV》內演死屍，雖然沒有對白，但在演出上也有不同困難。她接受傳媒訪問稱，第一次扮死屍是新挑戰。

雖然她貴為富家女，但自食其力，不但於2018年開設榴槤為主題的甜品店榴槤樂園，更在馬來西亞買30畝地種榴槤，自給自足，被封「榴槤女王」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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