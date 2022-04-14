【4.21好去處】西九M+海景餐廳嘆一盅兩件　新設兒童放電空間【多圖】

▲ M+新餐廳ADD+ ，提供燒烤和點心，休憩同時可觀賞維港景色。（黃建輝攝）

西九文化區內的M+博物館關閉2個多月，終於有望有4月21日重開。M+預告屆時將有3大新亮點，迎接市民歸來，包括M+遊戲地景、M+本店（美樂士多期間限定店）【詳見：下一頁】和新餐廳ADD+。

M+博物館3大新亮點 M+遊戲地景 設計受著名現代雕塑家野口勇啟發，著重讓兒童探索及感受 M+本店（美樂士多期間限定店） 以老香港為賣點，將80年代零食玩具帶回現代，更有隱藏「古董」等待發掘 新餐廳ADD+ 提供燒烤和點心，休憩同時可觀賞維港景色

資料來源：M+博物館

過去家長帶子女到M+博物館參觀，往往要子女眼看手勿動，對活躍的兒童來說難如成人般欣賞藝術品，新開放的M+遊戲地景就是讓兒童「放電」的好去處。

遊戲地景的設計受著名現代雕塑家野口勇啟發，當中包括多張長椅及3件遊玩雕塑。雖然設施較兒童遊樂埸少，但每樣都鼓勵兒童探索，例如由多種圖型組成的《Octetra》，從不同角度觀看，兒童可以看到不同的雕塑面貌，M+亦歡迎兒童爬進雕塑內，從不同的角度享受博物館時光。

另一項藝術品是野口勇在1965年在日本橫濱設計的「遊玩金字塔」，兒童爬上頂點，即可居高欣賞西九文化區風景。另一端的「遊玩小丘」即看似平平無奇，但兒童站於小丘之上，看到的風景亦會不同，鼓勵兒童多探索，多體驗。

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除了兒童有好去處，在博物館逛累，亦可到M+內的新餐廳ADD+休息片刻。ADD+主要提供燒烤和點心，營業時間由早上9時至晚上10時，提供232個座位及2個獨立包廂。餐廳負責人表示，餐廳的餐點豐儉由人，提供早餐（78元至158元）、午餐（188元至230元）、下午茶（約160元）、晚餐（價格待定）；另外亦會提供20多元的點心和外帶「盅頭飯（約70元）」。

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睽違2個多月，M+博物館零售及商務主管萬希庭期望市民可以重回M+，享受博物館時光。

據西九文化局發言人透露，局方現時未有計劃延長為期1年的免費入場優惠，希望市民在4月21日後前來參觀，欣賞開展不久的「納里尼。馬拉尼：視界流動」展覽。

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記者：陳梓蔚