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【4.21好去處】M+精品店賣老香港玩具　本地造絕版「西瓜波」定價450元【多圖】

社會 16:01 2022/04/14

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禮品店「M+本店」內將開設限時3個月的「美樂士多期間限定店」，販售舊香港的零售、玩具、日用品。（黃建輝攝）

M+博物館即將重開，其中的禮品店「M+本店」內將開設限時3個月的「美樂士多期間限定店」，販售舊香港的零售、玩具、日用品，價值由數元到700元不等。

雖然只是零食和玩具，但當中不乏令人驚喜的高價「古董」，例如全場限售2個，每個售450元的西瓜波。

全場限售2個，每個售450元的西瓜波。（陳梓蔚攝）

全場限售2個，每個售450元的西瓜波。（黃建輝攝）

類似的玩具在屋邨士多並不罕見，何以西瓜波能賣上450元？M+本店負責人解釋指，這個西瓜波是最後一批香港製造的西瓜波，由80年代保存至今，現時已經停產，所以具有收藏價值。

翻查記錄，西瓜波由前立法會議員蔣麗芸的父親蔣震發明，現時已停產，據5年前的報道，其價格一度升值至200元，如今又再升值逾倍。

價格高昂的還有塑膠劍仔，一小包膠劍玩具已難在街邊找到，現時定價300元出售。

塑膠劍仔亦賣出300元高價。（陳梓蔚攝）

除了西瓜波和塑膠劍仔外，美樂士多期間限定店還有一部舊式的體重計，站上去放入5元，即會有一張體重記錄，可謂不少人的童年回憶。

更多美樂士多商品詳見：

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記者：陳梓蔚

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