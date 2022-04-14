【危險動作】屋邨大叔零裝備爬窗裝冷氣 街坊憂發生意外上報勞工處

▲ 屋邨大叔零裝備爬窗裝冷氣，街坊憂發生意外批不顧性命。

天氣焗悶，不少市民開始打掃冷氣機預備夏天，不過有屋邨街坊拍攝到隔離鄰舍，竟然沒有無裝備下的情況下，自行爬到單位外牆安裝分體式冷氣，相當「牙煙」。

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有網民在Facebook群組發文並配相，指目睹鄰舍一男子在完全無配戴安全帶、無搭棚情況下，爬出單位窗邊並踩著晾衫架借力，在公屋外牆自行安裝分體式冷氣，而樓主對此危險行為表示：「已報勞工處」。

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危險動作嚇親網民

貼文發佈後也吸引網民留言，紛紛批評該男子罔顧性命。更多評論即睇：

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勞工處設空調設備工程安全指引

根據勞工處指引，任何高處工作包括安裝空調設備，需在大廈外牆搭建懸空式棚架，並為防止工人進行工程時從棚架或不安全位置墜下，還需設置合適工作台使用，保障安全，例如流動工作台、梯台等。

工人在棚架工作時，須配戴全身式安全帶，並將安全帶防墜裝置連接到經經註冊專業工程師或合資格人士檢驗合格的繫穩錨固裝置，或懸掛於該等裝置的獨立救生繩。

若高處工作時缺乏穩固承托，可導致人體從高處墜下的嚴重意外。而相關安全行為亦受到《工廠及工業經營條例》、《職業安全及健康條例》及其附屬規例監管，違法可遭檢控。

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責任編輯：羅嘉欣