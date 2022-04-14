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【親子活動】Baby Shark音樂劇門票優先訂票　首200位可享95折【內附連結】

11:49 2022/04/14

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

今年7月，Baby Shark、Pinkfong 及 Hogi將再次到訪香港，與小朋友齊齊又唱又跳！（Trip.com提供）

Baby Shark音樂劇載譽歸來！今年7月，Baby Shark、Pinkfong 及 Hogi將再次到訪香港，與小朋友齊齊又唱又跳！音樂劇於7月23日（星期六）假九龍灣國際展貿中心舉行，限定4場，以唱跳形式與大家展開驚險趣味的冒險之旅。喜愛Baby Shark 的大小朋友不容錯過！

音樂劇故事講述Baby Shark將與Pinkfong及Hogi一起展開驚險趣味的冒險。（Trip.com提供）

音樂劇故事講述Baby Shark將與Pinkfong及Hogi一起展開驚險趣味的冒險。

在晴朗的一天，位於Reefville的Sandy town迎來Baby Shark一家。在這裏，將舉辦一年一度尋寶大賽，所有魚類朋友都非常期待。為了成功尋寶，他們需要完成5個任務，因而展開了一場海洋冒險之旅。

在冒險的過程中，Baby Shark了解到友誼及家庭的意義，並發現真正的寶藏可能就藏在所有人的心中。 

音樂劇以唱跳形式與大家展開驚險趣味的冒險之旅。（Trip.com提供）

門票現已於Trip.com開放獨家優先訂購。參與優先訂票的Trip.com用戶除有機會搶得最佳觀賞位置外，更可免除手續費，首 200個訂單享95折優惠。

Trip.com現支持用戶以政府消費券購買，如使用Tap&Go、Alipay HK或WeChat Pay付款，可享滿HK$300減HK$10/滿；HK$500減HK$20/滿；1,200元減60元。如使用 Mastercard卡付款，可享滿滿500元減50元/1,000元減110元的優惠。

最新影片推介：潘燦良周家怡專訪

Baby Shark Live：The Hidden Treasure Encore Show

日期：7月23日（星期六）
場次：10:30、13:30、16:30、19:30
地址：九龍灣國際展貿中心匯星
票價：$580/ $480/ $380/ $280
開售日期： 2022年4月13日早上10時（購票網站

記者：王嵐

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