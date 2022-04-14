【親子活動】Baby Shark音樂劇門票優先訂票　首200位可享95折【內附連結】

▲ 今年7月，Baby Shark、Pinkfong 及 Hogi將再次到訪香港，與小朋友齊齊又唱又跳！（Trip.com提供）

Baby Shark音樂劇載譽歸來！今年7月，Baby Shark、Pinkfong 及 Hogi將再次到訪香港，與小朋友齊齊又唱又跳！音樂劇於7月23日（星期六）假九龍灣國際展貿中心舉行，限定4場，以唱跳形式與大家展開驚險趣味的冒險之旅。喜愛Baby Shark 的大小朋友不容錯過！

▲ 音樂劇故事講述Baby Shark將與Pinkfong及Hogi一起展開驚險趣味的冒險。（Trip.com提供）

音樂劇故事講述Baby Shark將與Pinkfong及Hogi一起展開驚險趣味的冒險。

在晴朗的一天，位於Reefville的Sandy town迎來Baby Shark一家。在這裏，將舉辦一年一度尋寶大賽，所有魚類朋友都非常期待。為了成功尋寶，他們需要完成5個任務，因而展開了一場海洋冒險之旅。

在冒險的過程中，Baby Shark了解到友誼及家庭的意義，並發現真正的寶藏可能就藏在所有人的心中。

▲ 音樂劇以唱跳形式與大家展開驚險趣味的冒險之旅。（Trip.com提供）

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最新影片推介：潘燦良周家怡專訪

Baby Shark Live：The Hidden Treasure Encore Show

日期：7月23日（星期六）

場次：10:30、13:30、16:30、19:30

地址：九龍灣國際展貿中心匯星

票價：$580/ $480/ $380/ $280

開售日期： 2022年4月13日早上10時（購票網站）

記者：王嵐