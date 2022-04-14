【罪成判囚】設計師藏喉釘及汽油判囚26個月　法官指若混合使用破壞強

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有示威者於2020年5月上街抗議《國歌法》，警方其後於銅鑼灣一酒店截停29歲男設計師，並搜出40顆喉釘及3支汽油。涉案設計師早前經審訊後被裁定1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪成，今（14）於區域法院被判監26個月。法官判刑時指，被告藏有的40枚喉釘本已具有攻擊力，放在馬路上可阻礙車輛前進及刺穿車輪，若混合汽油彈使用，更可造成強大破壞。

被告梁漢滔（29歲），報稱設計師，被控2項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指，被告於2020年5月28日，在銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈管有40顆喉釘、噴漆、1把鉗及3支載有汽油的玻璃瓶等。

代表律師求情時指，被告是努力上進的年輕人，犯錯實屬不幸，不幸中之大幸是被檢獲的物品中，即時構成危險的僅有喉釘，而剪鉗、噴油等物品相對危險性較低。

代表律師續指，案發時未有社會事件發生，被告身上亦沒有藏有已製成的汽油彈。被告雖被裁定意圖摧毀財產，但管有的物件破壞性不高，冀法官下調量刑起點。

法官判刑時指，控罪罪行嚴重，在被告犯案前發生多宗違法遊行示威及非法集結事件。案發時被告竟藏有3支共含2.3公升的汽油及40枚喉釘。法官指喉釘本已具有攻擊力，放在馬路上可阻礙車輛前進及刺穿車輪，若混合汽油彈使用，更可造成強大破壞。

法官表示考慮到代表律師求情指，當日案發地點沒有非法集結，被告身上亦沒有藏有可即時使用的汽油彈。被告沒有刑事紀錄，承認不少案情，節省法庭時間，遂判被告入獄26個月。

案情指，有示威者於2020年5月24日在灣仔一帶抗議《國歌法》及《國安法》。警方4天後於銅鑼灣鳳鳴大廈一酒店監視被告，於被告離開房間後截停他，並搜出1個透明膠瓶、1個白綠色玻璃瓶及1個金屬瓶，各盛有1138、750及415毫升汽油，以及1把長鼻鉗等物品。

警方在被告房間內再搜出13樽伏特加及1個空玻璃樽，閉路電視片段拍得被告4天內曾頻繁進出大廈，並曾兩度空手經樓梯折返，再離開時遭警員截停。

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記者：梁錦麟