【金宵大廈2X開心速遞】曾展望小時候患過度活躍症　GM學拉丁舞令學業突飛猛進？

▲ 曾展望（GM）於《金宵大廈2》的演出獲得好評。

曾為《#後生仔傾吓偈》成員的曾展望（GM）向來予人陽光大男孩的感覺，後來在處境劇《愛‧回家之開心速遞》亦表現生鬼，不過其實論拍攝時間，《金宵大廈2》才是他的劇集處男作。他在當中演活孫仔陳健力奸詐的一面，盡顯人性醜惡，令人難忘。

在劇集化身「奸仔」的他過往曾笑稱GM是解作「Good Man」，其實從他的成長路也正好見證如何一步一步地成為一個更好的自己 。

GM接受TOPick專訪，暢談自己的成長經歷、入行經過、初演劇集的點滴。

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回望《金宵大廈2》

GM在《金宵大廈2》的首個單元登場，也是GM首次參演劇集，在其Instagram也看到有留言稱他「奸樣好正」。

而最令到GM最難忘的評價是來自媽媽，GM媽媽向囝囝說：「嘩，我都無見過你咁黐線」。GM就曾為演出苦惱：「我在最後燒死劇中爸爸，其實我一開始覺得難以演繹，擔心表情過了火。我當時也思考了很久，也會問子誠哥哥、于大哥的意見，再自行摸索。」

GM也感謝前輩于洋、鄭子誠，大爆「三爺孫」與朋友般相處。他稱：「他們是在鏡頭後與我一起看劇本，討論拍攝時可以如何作出嘗試。于大哥又會分享自己以往拍劇的經歷，也會談到大家平日的喜好。」

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為自己定下限期

在演藝圈中打滾，或多或少也依靠天時、地理、人和，也會遇上想像不到的變數、驚喜。

當時就讀香港理工大學會計系的他參與《#後生仔傾吓偈》時也沒有顧慮：「當成是一份Part-time，賺取零用錢之餘又回去玩，大家一起聊天、打打鬧鬧。」當他明暸自己對演戲的興趣後就與媽媽約定：「如在限期（30歲）內也沒有成績的話，或者不適合也好，就嘗試其他工作。」

▲ （湯致遠 攝）

孝順仔照顧家庭

身為長子、父親已不在身邊，GM考慮入行也想到家庭：「始終媽媽也一定擔心，會覺得演藝圈工作不穩定。我當然也明白，而她現在慢慢看到我不同的演出，又覺得我也都適合做，變得放心。」

GM加入演藝圈，也令他與現時就讀中五的妹妹變得更友好、增加話題，他笑說：「當我買錯了化妝品會轉贈她，又或者遇上優惠時也會為她購買。」兩兄妹又會一起煮宵夜，享受微小而溫暖的快樂。

▲ （湯致遠 攝）

百厭仔「坐唔定」

GM在美國洛杉磯出世，3歲時便來香港定居。他以「百厭」來形容小時候的自己：「就讀小學時，會在課室內捉迷藏，又會不停地說話。老師也與媽媽指出懷疑我患有過度活躍症，媽媽當時就不相信，皆因我在家中是相當乖巧的。」

選讀會計系也因「無時停」 ，他解釋說：「本身患有過度活躍症，不太可以停下來，當時又不喜歡讀科學、文科、工程，想讀比較hea的科目，所以決定選修商科。」

但修讀會計就不時需「坐定定」，對他而言應該是難事吧？他稱：「我在實習時負責輸入資料，十項當中也錯了七項，我也在想：『有無搞錯啊？無理由，照copy』，也不知道自己何解會做錯。」

後來，GM曾連專心十秒也不可能，於是做了網上測試、約見醫生。他憶述：「我服食了醫治專注力失調的藥物，但因為我覺得服藥後感到很壓抑，當時為可專心考試而吃了一個月藥，後來也沒有再服食。」

現時的GM變得安定，也因工作關係強逼自己，他回想：「小時候的我就不能安定地坐太久，需要不停地轉換坐姿，經常也感到不耐煩。」

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「舞」出初戀 ?

GM富有好奇心，曾因陪同朋友驅鬼而對道教產生濃厚興趣，兼且考取七品道士資格，原來他曾幾何時也是一位拉丁舞王！

問到是否因興趣而學習拉丁舞，GM就分享自己一段相當勵志的經歷！

GM在小三至中一時跳拉丁舞，更曾在東亞運表演。他笑言拉丁舞是其成長的轉捩點：「我在小學時是完全不讀書，更在考試期間睡覺，再加上我當時有過度活躍症，未可專心。當時我之所以會發奮讀書，就是因為就因為跳舞女拍檔是讀精英班。」

他續指：「我覺得自己不可落後對方太多，又希望二人升讀相同中學，主動跟媽媽要求補習。我在小四下學期是在180多人中考167名。直至小五第一次呈分試就考80名，第三次呈分試考40名，第三次則考30名，老師們也被我的進步嚇到。」

曾被評「樣貌平凡」

演員被指樣貌平凡，某程度上會更有可塑性或有親切感，GM也曾被《愛．回家之開心速遞》監製認爲是「樣貌平凡」。被視為「平凡」，GM對此卻相當受落：「始終他也找了我加入劇組，這也令我很開心，因為加入處境劇是不少TVB藝人也很想做的。」

樂觀的他還說：「你說我是平凡也OK，你當我是大眾樣又好，大眾樣也可以有很多人喜歡。」

GM感謝《開心速遞》為他提高知名度，也是新演員成長的催化劑：「我看到前輩演得好，我又不想因為自己而令該場戲好像差了一點。而與阿壯（焦浩軒飾） 事前會『夾定』一些手勢、動作。」

▲ GM於《愛．回家之開心速遞》演Mike Tong，成功入屋。 （Instagram圖片）

男團初體驗

GM漸漸從拍劇獲得滿足感，他笑言未來想拍攝感情戲、韓劇。另一邊廂，他早前獲選加入期間限定組合Super Tiger體驗男團生活。

他公開成軍前的面試實況：「與排舞老師、監製、導演介紹自己，我很記得他們曾說：『你唔好當自己係dancer，當自己係一個好型、好紅嘅韓星』、『我要你擺一個最chok嘅樣』 ，然後做一個表演。」

可是Super Tiger卻受網民熱議，豁達GM視之為鞭策：「他們願意指出我們的不足，我覺得如真正不想理會一個人，是不會提及、當他不存在。始終每一位觀眾也有不同的角度，我不可以迎合所有人的口味，但也想盡力做到最好！」

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做一位Good Man

GM開玩笑地把GM解作Good Man，他又一本正經地指好男人的首要條件是需具備責任感。

他深受自己跟從的道教師傅影響：「他會跟我說建立責任感就是不要遲到，遲到就表示沒有想到其他人，只是活在自己的世界。遲到也會影響其他人的下班時間，你對自己、別人也不負責任。」

他坦言以往的自己是烏哩單刀：「用上十多個鬧鐘也未可成功起床！中學時的我是一位遲到王，遲到了20次，記了十多個過。我更曾經拿了牙刷後也返回床上刷牙，刷牙期間也忍不住睡著，結果未可上學。」

GM修正自己的同時，在言談間也不難發現他不時把「開心」二字掛在嘴邊，正是敬業樂業的新生代演員！

場地：日映工作室 Aura Studio

記者：陳淑霖