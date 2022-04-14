【好人好事】筲箕灣途人跌倒受傷　診所醫生護士衝前援助獲讚仁心仁德

▲ 筲箕灣一名途人跌倒受傷，有市民目擊到附近診所的醫生護士，全部衝出來幫手。

醫者仁心，筲箕灣最近有一名途人跌倒受傷，有市民目擊到附近診所的醫生護士，全部衝出來幫手。有該區街坊認出幫人的醫生護士的身份，紛紛大讚醫生「好好人」，甚至是「仁心仁德」。

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據Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」，有網民昨日（13日）發帖表示：「愛蝶灣有人跌倒受傷，有熱心途人打999，附近診所的醫生護士全部衝出來幫手。」並上載了兩張照片，其中一張照片可見身穿藍色保護衣的一男一女醫護人員，分別跪在地上及彎身探看傷者情形。另一張照片亦見一身穿便衣的女士，半跪在地上為傷者施援：

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有網民分別認出幫人的醫護真身：「一眼認出其中2人係吳醫生同鍾醫生，佢地真係好好人」、「兩個都係好醫生！筲箕灣好在有佢地」、「鍾醫生不嬲好好人」、「謝謝鍾醫生同姑娘」、「鍾醫生真係好好架，診所啲姑娘又好」、「果個姑娘都好好人架，而且好細心記得啲病人」，也有人擔心傷者情形，獲目擊事發經過的網民回覆：「我上720時， 救護車剛抵達了， 希望他平安無事。」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣