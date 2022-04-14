【鐵路計劃】政府刊憲古洞增設鐵路車站方案　由古洞北新發展區前往上水站料約3分鐘

▲ （路政署提供）

政府今日（14日）表示，按《鐵路條例》（第519章）的規定，在憲報刊登北環線第一期在古洞增設鐵路車站的相關鐵路方案。目前在繁忙時間由古洞北新發展區前往上水站的路面車程需時約15分鐘。如增設了東鐵線古洞站，以鐵路行走相同的路程，預料需時僅約三分鐘。

當局指，北環線是《鐵路發展策略2014》中建議的七個鐵路方案之一。此項目包括在現有落馬洲支線上增建古洞站，以及在古洞站與錦上路站之間興建一條10.7公里長的鐵路，連接東鐵線落馬洲支線及屯馬線。



政府和香港鐵路有限公司早前已就鐵路方案諮詢北區區議會交通及運輸委員會，並與相關鄉事委員會及不同地區團體就項目的建議和關注事項會面交流。擬建古洞站的建造工程會在鐵路方案獲得批准後盡快展開，預計於2027年竣工。



根據《鐵路條例》，由今日至2022年6月13日期間，公眾有權就古洞站的相關鐵路方案提出反對。任何有可獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。

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責任編輯：余思嵐