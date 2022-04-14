  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (週四) 12:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鐵路計劃】政府刊憲古洞增設鐵路車站方案　由古洞北新發展區前往上水站料約3分鐘

社會 11:47 2022/04/14

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（路政署提供）

政府今日（14日）表示，按《鐵路條例》（第519章）的規定，在憲報刊登北環線第一期在古洞增設鐵路車站的相關鐵路方案。目前在繁忙時間由古洞北新發展區前往上水站的路面車程需時約15分鐘。如增設了東鐵線古洞站，以鐵路行走相同的路程，預料需時僅約三分鐘。

當局指，北環線是《鐵路發展策略2014》中建議的七個鐵路方案之一。此項目包括在現有落馬洲支線上增建古洞站，以及在古洞站與錦上路站之間興建一條10.7公里長的鐵路，連接東鐵線落馬洲支線及屯馬線。
　　 
政府和香港鐵路有限公司早前已就鐵路方案諮詢北區區議會交通及運輸委員會，並與相關鄉事委員會及不同地區團體就項目的建議和關注事項會面交流。擬建古洞站的建造工程會在鐵路方案獲得批准後盡快展開，預計於2027年竣工。
　　 
根據《鐵路條例》，由今日至2022年6月13日期間，公眾有權就古洞站的相關鐵路方案提出反對。任何有可獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【防疫措施】4月21日逐步放寬社交距離措施　康文署轄下設施重開【不斷更新】
今日 11:54
【防疫措施】4月21日逐步放寬社交距離措施　康文署轄下設施重開【不斷更新】
【一文看清最新社交距離措施】4.21起恢復晚市堂食限4人一枱　主題公園重開繼續關閉酒吧
今日 11:15
【一文看清最新社交距離措施】4.21起恢復晚市堂食限4人一枱　主題公園重開繼續關閉酒吧
【提防騙子】警方拆解電郵騙案三步曲　提醒打工仔核實電郵來源及地址
今日 10:59
【提防騙子】警方拆解電郵騙案三步曲　提醒打工仔核實電郵來源及地址

你可能感興趣

【防疫措施】4月21日逐步放寬社交距離措施　康文署轄下設施重開【不斷更新】
今日 11:54
【防疫措施】4月21日逐步放寬社交距離措施　康文署轄下設施重開【不斷更新】
【一文看清最新社交距離措施】4.21起恢復晚市堂食限4人一枱　主題公園重開繼續關閉酒吧
今日 11:15
【一文看清最新社交距離措施】4.21起恢復晚市堂食限4人一枱　主題公園重開繼續關閉酒吧
【提防騙子】警方拆解電郵騙案三步曲　提醒打工仔核實電郵來源及地址
今日 10:59
【提防騙子】警方拆解電郵騙案三步曲　提醒打工仔核實電郵來源及地址
香港 運輸 鐵路 建造 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【金宵大廈2】「菲傭姐姐LuLu」黃婉華獲網民力推當視后　監製葉鎮輝花半年覓人選：信心保證
10:39 2022/04/13
【金宵大廈2】「菲傭姐姐LuLu」黃婉華獲網民力推當視后　監製葉鎮輝花半年覓人選：信心保證
【金宵大廈2】李施嬅年尾與教主拍西片打喪屍　免疫系統出問題未心急生B：順其自然
12:22 2022/04/13
【金宵大廈2】李施嬅年尾與教主拍西片打喪屍　免疫系統出問題未心急生B：順其自然
【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金
19:18 2022/04/12
【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金