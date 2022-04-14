【婚後事】陳自瑤首當女一與羅子溢演失婚夫婦　Yoyo第一天開工：新挑戰

▲ 羅子溢跟陳自瑤相隔10年再合作。

陳自瑤（Yoyo）入行近21年，於今年TVB萬千星輝頒獎典禮憑《寶寶大過天》奪得「最佳女配角」。40歲的Yoyo在事業再有新突破，近日首次升呢為劇集女一。

陳自瑤跟羅子溢相隔10年於新劇《婚後事》再度合作，二人飾演一對離婚夫婦，開工首日即要拍攝法庭戲份，Yoyo受訪時透露劇裡要面對大量情縉戲，對她而言是一大挑戰，至於拍檔羅子溢當爸後「淚腺發達」，比劇本打動到流淚。

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▲ 羅子溢跟陳自瑤飾演一對離婚夫婦。（取自instagram）

對簿公堂爭撫養權

新劇《婚後事》首日開工那天，陳自瑤跟羅子溢即要應付沉重戲份，劇情講述這對離婚夫婦對簿公堂爭奪女兒撫養權，只見二人演得很投入，羅子溢更眼眨淚光，頗為入戲。

二人事後接受無綫娛樂新聞台訪問，陳自瑤謂由於有不少沉重戲份，故不敢跟拍檔有太多交流，加上首度擔任女一，難免會很大壓力，她說：「角色有大量情緒戲，擔心自己做得不夠好，演這些情緒戲要睇狀態和對手，跟阿謙都不敢傾太多計，令自己一直處於情緒內。」

至於如何投入情緒，Yoyo說：「會聽比較悲傷的歌，讓自己處於這種感覺裡，因為很難開第二或第三場戲就代入到，要靠音樂去幫助。」

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為角色減10多磅

另外，羅子溢表示看到劇本時已很感動：「睇一次喊一次，可能做了爸爸，加上劇中有個女兒，提及到婚姻對個女的影響呢，若果早幾年拍的話，我未必感受那麼深。」

而羅子溢為營造滄桑感，刻意減掉10多磅，他說：「因為角色背負著家庭負擔，經歷離婚不開心之外，要面對家庭壓力、子女升學問題，所以狀態是好差嘅。」

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迎接新挑戰

去年12月，太太楊茜堯誕下兒子，因此近日羅子溢為新劇開工要靠太太湊B，一向是愛妻號的他說：「太太真的很辛苦，因為兩個小孩還年幼，兩個都需要人疼錫，姐姐很懂性，她很疼錫弟弟。見到我們經常抱弟弟時，她不會呷醋，反而叫我們讓她抱下，經常啜弟弟個頭，當弟弟喊時又會作出安撫，很窩心。」

完成首天拍攝後，Yoyo於IG分享跟子溢的合照，她留言道：「開工大吉，拍攝第一天已經身心疲累……新挑戰，卜瓊和關家榮（２人於《缺》劇名字）長大了。」

凍齡有術

其實羅子溢與Yoyo二人曾於2012年合作拍攝劇集《缺宅男女》，當中飾演一對為住屋而煩惱的夫妻，二人凍齡有術，樣子沒有大變化。

模特兒出身的Yoyo於2004年加入TVB，憑《赤沙印記＠四葉草.2》的葉茵一角漸露頭角。然而，Yoyo其後都未有太多發揮機會，在演藝路上一直浮浮沉沉。

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直到2020年，Yoyo憑《那些我愛過的人》的錢莉媛獲得不少好評，且首度入圍「最受歡迎電視女角色」，同時亦為「最佳女配角」的熱門人選。

終於，Yoyo今年在《萬千星輝頒獎典禮2021》憑《寶寶大過天》的葉帆奪得「最佳女配角」，實力獲得肯定。

另外，在綜藝節目有亮麗表現，她去年於《好聲好戲》奪得傑出聲演總冠軍，當中更獲汪阿姐加持，著公司給她機會做女主角，及後於《識貨》裡成為主播總冠軍，實力與人氣俱備。