【恐怖媽媽】媽媽退休後上山下海採藥回家煲湯 兒子：逼家人做神農嘗百草

▲ 媽媽經常上山採藥回家煲湯，兒子大感崩潰。

世上只有媽媽好！不過，倘若有個古怪媽媽，又如何是好？有網民在討論區分享，指母親退休後，喜歡呼朋喚友到處遊山玩水，「踩吓單車、去吓沙灘、游水、行吓山」。惟對於樓主來說，這卻是噩夢開始，因為這位非常母親，行山時經常採摘一些古怪的草藥回家，有時去沙灘又會「摸海星、撈貝殼」，回家後更要用親自收集的野生材料煲湯，逼家人飲用。

該網民大呻母親如神農氏，變相令家人要「嘗百草」。他又貼出一張佈滿粘液的疑似貝殼類的相片，指是在家中雪櫃發現，「接下來嘅日子我決定絕對唔會飲我阿媽煲嘅湯。」

網民在連登討論區LIHKG發帖文抱怨，指「我淨係知道我老母真係唔係普通人」。該名兒子解釋，「自從我老母退咗休之後，成日同佢啲朋友周圍遊山玩水，踩吓單車、去吓沙灘、游水、行吓山咁。」

不過，歲月靜好的退休生活背後，卻暗藏恐怖真相，「行山佢會周圍同啲三姑六婆一齊採藥，採埋啲奇奇怪怪嘅草返黎，仲要煲湯俾屋企人飲，講埋啲咩好有益㗎，對身體好好之類嘅shit，迫我地飲。」

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該兒子又抱怨，「上山採藥做真。神農氏都算，去沙灘游水佢會摸啲海星或奇奇怪怪嘅生物，貝殼類返黎，又係用黎煲湯，仲話啲湯對個肺呀、對個肝呀、對腎呀，點好點好，中完招要飲返啲湯補吓。」說到此，他在帖文中爆粗反問，「可唔可以正正常常，用正常嘅途徑購入嗰啲所謂嘅藥材？放過我啦大佬！」

帖文更分享一幅恐怖圖片，途中有一堆貌似貝殼類的材料，但上面佈滿白色你粘稠液體。兒子稱，「啱啱我半夜肚餓，諗住打開雪櫃睇吓有咩嘢食啦，個雪櫃有袋野漏緊啲唔知乜水出嚟，我已經心知不妙。心諗：唉，倒霉了，我老母今日去完唔知邊度玩嚟，我抹完個雪櫃就打開袋嘢睇吓……」

發帖的網民直言，已經決定從此不再會飲用其母親煲的湯。而其他網友則十分同情樓主，有人坦言網民雪櫃中的貝殼「好似異型第一集，啲異型卵打開咗嘅樣」；也有人開玩笑指「留名等睇煮左啲乜出黎。」

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責任編輯：王明芳