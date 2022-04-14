【政務司懸空】現屆政府不足3個月任期 　中央不任命政務司司長

▲ 行政長官林鄭月娥。

對於政務司司長一職仍然懸空，行政長官林鄭月娥透露，現屆政府任期不足3個月，中央已決定不再任命新的政務司司長；亦在徵詢中央意見後，決定不會有署任安排，意味政務司司長一職將出缺至今屆任期完結，但強調不會影響政府工作。

她表示，需要由政務司司長執行的法定職能並不多，亦可由特首指派其他公職人員擔任相關任務，例如早前行使就599章的轄免權。

林鄭月娥又透露，政務司司長每周與立法會內會正副主席的例行會見，已指派特首辦主任陳國基負責。

她承認，今次情況較為罕見，因為過去有署任安排，但經徵詢中央意見後，不會有署任安排，個人對此亦不反對，估計原因有機會是現任行政長官，過去曾擔任4年半政務司司長一職，看來可以兼顧得到。

林鄭月娥又指，今日將公布委任候選人資格審查委員會主席和一位額外成員，強調每位參選人要通過資審委審查，符合愛國者的要求。她透露，新委任的主席為財政司司長陳茂波，至於另一位官守成員為教育局局長楊潤雄。

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記者：胡偉明