【數學尖子】被質疑「臉蛋跟學術不符」　牛津美女學霸做考題證真材實料

▲ 朱雯琪在牛津大學數學建模與科學計算碩士畢業。

現年28歲的深圳女孩朱雯琪，年紀輕輕就以全年級第一的成績，在牛津大學數學建模與科學計算碩士畢業，並拿到了兩個與數學相關的全額獎學金，繼續攻讀博士。由於朱雯琪天生網紅臉，外貌亮麗，社交網上有很多吃喝現樂奢華的照片，因而被部分網友質疑學歷作假，只是標籤牛津學霸來增加知名度。



今年3月，朱雯琪在網路上發布了一段畢業紀念的短片分享喜悅給親朋好友，沒想到卻意外在網絡走紅。很多網友質疑她「學歷造假」，有些人說「臉蛋跟學術不搭」、「從來沒聽過數學建模系，編也編得好一點。」隨後，她的私人電子郵件信箱跟住址更被曝光。

最新影片推介:

隨後有浙江大學數學系畢業的微博用戶出考題給她，更有289萬粉絲的數學網紅在網路公開出題「挑機」，不過朱雯琪並未退縮，她不只回答了對方提出的數學題，更提出了該數學題目設定上的問題，令大家信服她是真材實料。

據內地傳媒透露，面對被網友質疑之聲，她覺得清者自清，很多人覺得讀數學就是刻板的形象，朱雯琪透露她與一般女生一樣，平時也愛吃愛玩，但更愛數學。她認為不可能向所有人自證清白，朱雯琪也希望自己的例子能打破許多人對數學界學術青年的刻板印象。她說：「我說過女孩應該放下美女光環，放低姿態。但是很慚愧，我自己也沒有做到。」她還是會花十幾分鐘P圖:「P掉每一條皺紋，就像我花十小時追求論文每一個措辭的完美。這或許是我看起來像網紅的原因。」

朱雯琪10歲時她從小學退學，因身體不好在家自學；12歲考上深圳國際學校，16歲考上牛津數學系，後來進入金融業，相繼在摩根和高盛工作，2020年又重回牛津校園讀碩士。她認為，外界對於學術界女性有刻板印象。

她指出，網友質疑完她的學歷之後，又有人質疑她的全額獎學金，再之後又有人質疑她背後有公司支持，最後質疑她的穿著打扮、言論，甚至交友。她也思考了自己的言行、文風、衣著等等。

朱雯琪表示經歷了這件事，她能感覺到網路風氣是在變化的：「2008年我就開通了人人網，屬於較早的社交平台使用者。2014年畢業時我在網路上發了一組畢業照，照片走紅了，收到無數的交友邀請。」她並不認為這些好友就是她的粉絲，「社交平台給我的感覺是我一下子認識很多其他學校的朋友以及以前根本沒機會認識的人，擴展了社交圈。」後來，她也註冊了微博和小紅書，分享日常或是發布一些讀書經驗。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳