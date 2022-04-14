【抗疫果汁】百香果含5大好處　配鹼性水成效最好

▲ 時下流行的冷壓果汁及冷壓果汁鹼性水。(圖片由品牌提供)

百香果又名「熱情果」，原產地在巴西，是一種熱帶水果，後引入世界各地繁殖，常見的品種有黃色和紫色兩種，黃色百香果通常直接食用，而紫色的則多用來沖泡飲料。其含有超過130種以上的芳香物質，及豐富的維生素A、C、鎂、磷、鐵、鋅等營養成分。它的外皮紫紅，味道偏酸，但經消化後會產生鹼性效應，故屬「鹼性類水果」，對人體有正面作用。

▲ 百香果有5大好處，適合長者、糖尿病人及缺鐵者。(圖片由品牌提供)

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大好處

百香果切開後，可以看到濃郁的果漿，混合在其他飲品可增添陣陣甘香。新鮮的百香果口味酸甜，可以刺激食慾；而怕酸的朋友，可以將百香果放置2﹑3天，等到果皮變皺時，酸度會降低，香味則更濃，而豐富的營養對人體好處甚多：

抗炎防癌

百香果的果肉呈黃色，因其含有大量的類黃酮，生物類黃酮有抗氧化、防癌功效，能使癌細胞變得衰弱，是天然的高濃度消炎劑。且百香果本身沒太多糖份和纖維，不會阻礙到吸收。

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穩定血糖

百香果屬於低升糖（ＧＩ）水果，食用後不會出現血糖急促上升的情形，即使是長者或糖尿病患者飲用，也可以保障其血糖水平穩定。

增強免疫力

據醫學研究顯示，百香果所蘊含的豐富胡蘿蔔素，亦有助保護視力和皮膚，降低患上癌症的機會，特別包括前列腺癌、大腸癌等。

營養豐富

每100克的果肉含有人體每天所需的25％維他命A及50％的維他命C。鐵質可補血養氣，連同當中的鎂，具有安定神經、抑制焦慮情緒的作用。

老少咸宜

百香果的味道濃烈，但在中醫角度，百香果為「平性水果」，即使是體寒者，也可以多吃而不會出現濕熱症狀，最適合在新冠肺炎疫情下吃來增強抵抗力。

須冷水沖泡 如配鹼性水效用最好

市面上常見的百香果食法，是沖泡熱蜂蜜水，但加熱會造成營養流失，破壞維他命C及其含有的大量活性成份，及溶出果肉裡的苦味物質，並容易致肥。更好的做法，是用冷水沖泡，既維持最佳風味，又可以保留水果中的天然有益成份。

現下流行的冷壓果汁鹼性水，其實是不錯的配搭，不論是鹼性水或是百香果，它們都蘊含豐富的鈣、鎂、鈉等礦物質，經人體吸收及消化後，新陳代謝會加速，有利於排毒，清除身體的多餘垃圾。



本地冷壓果汁品牌Bless推出最新產品「百香果鹼性水」，揉合了百香果汁及全天然鹼性水的雙重鹼性療效，飲料中的百香果成分混合在鹼性水中，立刻泛起淡淡的酸甜味道。

內容獲「Bless-您的靚水果專家」授權轉載。

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責任編緝：羅嘉欣