【減肥大作戰】2孩媽媽產後暴脹現糖尿病症狀　靠168斷食法兩個月由XL變S碼【附餐單】

▲ 台灣一名媽媽產後數年體重急升，更出現糖尿病症狀，終下定決心透過「168斷食法」減肥。

近年盛行「168斷食法」減肥，不少女性嘗試後讚揚有成效。一名台灣王姓媽媽在社交平台分享自己產後暴肥，去年防疫在家更迎來人生最高峰，出現了糖尿病症狀，終於痛定思痛去減肥，靠168斷食法及每天做7組運動，成功減肥回春，由穿著緊繃的XL碼變成S碼。

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王姓媽媽在facebook群組「爆瘦公社」分享自己的減肥經歷，她自言年輕的時候是一個大胃王，可以一口氣吃下2個巨無霸套餐、一個便當加一個涼麵還不會飽，與同學、朋友聚餐，她會負責「包底」。

貪吃鬼的她一直都有嘗試不同的減肥方法，包括捱餓、狂做運動、手指纏膠帶、身體包保鮮膜、只吃蘋果、狂吃檸檬等，但沒有食藥。「如果長肉，年輕時可能餓個幾餐、積極一下就可以瘦回來。」

▲ 媽媽變得愈來愈胖。（相片來源︰「爆瘦公社」facebook群組）

可是她自懷孕生產後，可能體質改變、餵奶容易肚子餓、之前經歷太多不健康的減肥法，或者年紀愈大代謝愈差，她容易變得更胖，本來懷孕時瘦下來的她，產後湊小孩的幾年反覆變胖變瘦，真的慘不忍睹。

去年防疫在家，她的體重迎來人生最高峰，甚至開始出現糖尿病症狀，血糖變化引致發抖、心悸、頭暈，「胖到濾鏡都救不了我，完全沒再拍照片」，終於痛定思痛決定減肥。她不欲公開磅數，只透露連老公都能穿得下她的衣服。

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靠「吃」減磅後 每日做7組運動

年初開始她採用「168斷食法」，中間有穿插186、204斷食法，不到兩個月，她從緊繃的XL碼到可以試穿S碼，因為胖做運動辛苦，只靠「吃」2個月就有驚人成效。她瘦下來後才開始運動，持續到現在，她分享了7組日常運動方法。

基本款是每天100深蹲、100單車捲腹、100踮腳橋式、100弓箭步（分腿蹲）、跪姿伏地挺身20下、貼牆伏地挺身20下、仰臥起坐50下。

▲ 媽媽穿衣由XL變S碼。（相片來源︰「爆瘦公社」facebook群組）

配搭「211餐盤」重蔬菜

食量大的她，在「168斷食法」需要一天3餐於8小時內吃完，後來調整成2餐，中間「口痕」會吃無糖花生醬。她配搭台灣名醫宋晏仁醫生提倡的「211餐盤」，即蔬菜1/2、蛋白質1/4、全穀類1/4。之後她發覺自己不會餓，開始嘗試186，一度加強至204吃完兩餐，但出現胃痛，慢慢改回186。

目前大概是12點多吃午餐，下午茶一湯匙無糖顆粒花生醬（或無糖芝麻醬、無糖堅果醬、100%巧克力），晚餐7點前結束。

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結果她瘦到鄰居認不出她，去街市買餸、落樓倒垃圾都被追問「怎麼瘦」，她都解釋「其實吃好、吃對、吃飽就能瘦」。她對網民說，只要願意開始，並且好好堅持幾天，就會有成效，「而這樣的成就感會驅使你繼續前進，希望大家一起健康瘦下來。」

她最後建議想減肥的女士們，不要委屈自己捱餓，以免搞壞身體，並會影響到心情低落。她自己也減肥減了一輩子，吃了很多苦頭，才發現原來好好吃飯就可以健康瘦下來，所以她分享自身經驗給大家知道。

減肥不用挨餓、不用受苦，只要好好吃飯就好，我就是活生生的例子、神奇的見證者。雖然每個人體質不同，成果有快慢，但就像爬山︰有的人腳程快、有的腳程慢，只要方向正確，總有到達目的地的那天一起加油！

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責任編輯︰王明芳