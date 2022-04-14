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【有酒今晚吹】阮小儀自爆曾與森美嚴重不和　遇上Edan回春：後生荷爾蒙出晒嚟

娛樂 13:13 2022/04/14

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小儀爆曾對Edan不感興趣？

ViuTV 節目《晚吹 - 有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐） 以及專業品酒師黃詩詩擔任主持，每集邀請不同明星嘉賓，發掘他們的酒後故事。

於下周一晚（4月18日）播出的《晚吹 - 有酒今晚吹》第101集，邀請到阮小儀擔任嘉賓，與主持品嘗來自本地酒廠的氈酒。

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曾與森美發生嚴重衝突

數杯下肚後的小儀透露發生最多爭執的拍檔一定是森美，尤其是他受情緒病困擾時，二人的衝突更為嚴重。

小儀坦言：「嗰陣時做好多嘢都會令佢好嬲，無論係On Air定背後都會話你。嗰時我唔明發生咩事，有時仲會同幕 後同事講壞話同吐苦水，但係依家終於明白。」 

她開玩笑續指如果自己會下地獄的話， 原因一定是歸咎於森美：「例如佢結婚同生小朋友，我係好早知。但係記者問我嘅時候，一定要幫佢講大話隱瞞。如果講大話會落地獄嘅話，我落地獄嘅原因一定係佢。」

小儀大爆何事？

爆最初覺得Edan樣子奇怪  

隨後，小儀自爆成為MIRROR成員Edan（呂爵安）Fans的心路歷程。

她直言雖然《全民造星》時已十分欣賞Edan 的才華，但因當時覺得對方的樣子好奇怪，所以並沒有加倍留意。不過至《全民造星II》時，才正式被Edan俘虜。

小儀更笑言：「嗰陣覺得Edan呢個人好全面，同埋個樣好番啲，開始順眼，就慢慢留意佢多咗。」

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Edan的出現令她再次回春

小儀表示，Edan的出現令她再次回春，陷入年輕時瘋狂追星的狀態：「Edan嘅出現令我感受到自己好唔同，所有後生嘅荷爾蒙出晒嚟，直頭係回春呀。」

而且小儀又指，雖然姜濤亦令她有回春的感覺，但未能如Edan般令她那麼雀躍瘋狂。

撰文 : TOPick柴犬出動

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