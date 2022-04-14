【戲院重開】《梅艷芳》戲院重開後再度上映　首兩日票房發行收益全數作慈善用途

▲ 《梅艷芳》於戲院重開後再度上映。

香港現在經歷前所未有的疫情困擾及經濟重挫，無論醫療系統、巿民生命健康、財富收入，皆受今次疫情影響，大受打擊。

於去年11月上映的電影《梅艷芳》亦因為疫情影響，戲院關閉而暫緩上映，在是次疫情第五波退卻，政府重新放寬限聚，讓戲院於4月21日重開，安樂影片亦讓電影《梅艷芳》再度上映為香港人打氣，讓觀眾感受梅艷芳永不言敗的精神。

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首兩日票房作慈善用途

《梅艷芳》電影團隊並決定於戲院重開首兩日（4月21及22日）的《梅艷芳》票房發行收益全數撥捐「心晴行動」作慈善用途，與大家共渡難關。

心晴行動慈善基金主席林建明說：「為了傳承梅艷芳的善心，電影公司決定將戲院重開頭兩日，將梅艷芳票房發行收益全數捐心晴行動，作慈善用途，希望大家為大家在疫情之下打氣，保持好心情，齊齊走出逆境，既可重溫梅艷芳傳奇風彩，又可以做善事，快些入戲院支持啦﹗」

▲ 《梅艷芳》於戲院重開後再度上映。

王丹妮廖子妤拍片打氣

為支持電影《梅艷芳》之餘，導演梁樂民、演員王丹妮及廖子妤均拍片為港人打氣，鼓勵觀眾入場支持好電影，梁樂民導演說：「等了這麼久，戲院終於重開。希望大家一起到戲院支持《梅艷芳》電影，重溫我們『香港女兒』梅艷芳的傳奇風采。」

王丹妮表示：「為了發揚梅姐精神，傳承梅姐善心，希望更多香港人能從梅姐的精神獲得鼓舞，我們決定重開戲院首兩天，將《梅艷芳》的票房發行收益全數撥捐『心晴行動』作慈善用途，希望為大家在疫情下打打氣，保持好心情，齊齊走出逆境！」

廖子妤呼籲：「大家可以做善事之餘又可重溫梅姐精彩一生，希望大家多多支持，香港人與戲院需要你。 4月21日戲院見。」